Erfolgsserie "Dahoam is Dahoam" wird verlängert: BR gibt 340 neue Folgen in Auftrag

Neue Folgen aus Lansing: Die von Constantin Television im Auftrag des Bayerischen Rundfunks produzierte Erfolgsserie "Dahoam is Dahoam" wird verlängert. Damit können insgesamt 340 neue Episoden des erfolgreichen BR-Serienklassikers gedreht werden, der bereits seit 16 Jahren auf Sendung ist.

Produzent Robin von der Leyen: "Die Beliebtheit und Reichweite von "Dahoam is Dahoam" mit ihren hervorragenden und steigenden Nutzerzahlen im linearen TV, in der ARD-Mediathek oder in den sozialen Medien ist größer denn je. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir auch nach nun über 16 Jahren die Gunst unserer Fans auf höchstem Niveau immer weiter ausbauen können. Diesen großen Erfolg haben wir nur deshalb erreichen können, weil alle Beteiligten fortwährend mit unheimlich viel Kraft und Leidenschaft beständig ihr Bestes geben. Für diese unglaubliche Leistung empfinde ich große Dankbarkeit. Ich freue mich sehr über das Vertrauen des BR für die nächsten zwei Staffeln und auf noch viele schöne und fesselnde Geschichten aus Lansing."

Ebrahim Sarfaras, Produzent / Geschäftsführer der Dahoam Television GmbH: "'Dahoam is Dahoam' zählt nun schon über 3200 Folgen! Das freut nicht nur mich persönlich, sondern alle vor und hinter der Kamera. Dass uns nun zwei weitere Jahre mit emotionalen und spannenden Geschichten erwarten, lässt nicht nur die Dahoam-Familie jubeln, sondern hoffentlich auch alle Zuschauer*innen, die regelmäßig mit unserem kleinen Lansing mitfiebern. Mein besonderer Dank geht an den Bayerischen Rundfunk für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und die erneute Beauftragung."

Oliver Berben, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "'Dahoam is Dahoam' spiegelt das Herz und die Seele Bayerns wider und bringt die Wärme und Gemeinschaft eines Dorfes auf unsere Bildschirme. Es ist eine Serie, die nicht nur unterhält, sondern auch verbindet und Tradition mit Moderne verknüpft. Diese Verlängerung ist ein Zeichen dafür, dass gute Geschichten und authentische Charaktere zeitlos sind. Ich bedanke mich von Herzen bei allen Mitarbeiter*innen vor und hinter der Kamera, die das so zuverlässig immer wieder aufs Neue möglich machen."

Seit dem Start im Oktober 2007 hat sich "Dahoam is Dahoam" zur erfolgreichsten täglichen Vorabendserie in Bayern und zu einer der bekanntesten Marken des BR Fernsehens entwickelt. Knapp 3.250 Episoden wurden bisher ausgestrahlt. Im dritten Quartal 2023 lag der Marktanteil in Bayern bei hervorragenden 17,3 Prozent. Im Freistaat schalten durchschnittlich 443.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Geschichten aus dem fiktiven Fernsehdorf Lansing ein, bundesweit sind es über 660.000 Menschen. Auch digital ist "Dahoam is Dahoam" ein großer Erfolg: In der ARD Mediathek wurde die Serie allein dieses Jahr von Januar bis September mehr als 25 Millionen Mal abgerufen.

Das BR Fernsehen ist das einzige Dritte Programm, das seinen Zuschauer*innen eine eigene tägliche Vorabendserie bietet. Vorab sind die Folgen der kommenden Woche immer schon donnerstags in der ARD-Mediathek abrufbar.

"Dahoam is Dahoam" ist eine Produktion der Constantin Television im Auftrag des BR, durchgeführt von der Dahoam Television GmbH.

