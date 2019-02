Constantin Television

HAGER MOSS FILM: Sabine Wenath-Merki und Katja Kessler verstärken die Geschäftsführung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Seit Januar verstärken Sabine Wenath-Merki und Katja Kessler neben Kirsten Hager die Geschäftsführung der HAGER MOSS FILM GmbH. Die renommierte Produktionsfirma, aktuell mit "Rufmord" für den Grimme-Preis nominiert, ist seit 2018 unter dem Dach der Constantin Television.

Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien der Constantin Film AG: "Mit der Erweiterung der Geschäftsführung durch Sabine Wenath-Merki und Katja Kessler geht Hager Moss Film mit Kirsten Hager konsequent den Schritt weiter, das Unternehmen für eine aufregende Zukunft vorzubereiten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem starken und äußerst kreativen Team."

Sabine Wenath-Merki: "Ich danke Kirsten Hager, Oliver Berben und der Constantin Film sehr für das in mich gesetzte Vertrauen. Seit beinahe 18 Jahren fühle ich mich tief verbunden mit der Hager Moss Film und es macht mich sehr glücklich, als Teil der Geschäftsführung Verantwortung für dieses Unternehmen zu übernehmen. Gerade in einer für unsere Branche so chancenreichen und spannenden Zeit weiß ich es sehr zu schätzen, in das profunde und weitreichende Netzwerk der Constantin Film eingebunden zu sein."

Katja Kessler: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Hager Moss. Wir ergänzen und bereichern uns perfekt und es ist eine große Ehre, Teil des großartigen Teams zu sein."

Sabine Wenath-Merki (geboren 1966) ist Diplom-Finanzwirtin und studierte Germanistik, Theaterwissenschaft und Politik an der FU Berlin. Bereits während des Studiums arbeitete sie für Werner Schroeter als Regieassistentin. Später machte sie erste Erfahrungen als Regieassistentin bei Filmproduktionen, nach der Teilnahme am MEDIA Programm EAVE spezialisierte sie sich zunehmend auf den finanziellen und produktionellen Bereich. Seit 2001 ist sie für die Hager Moss Film GmbH als kaufmännische Leiterin und später als Herstellungsleiterin tätig und zeichnete für über 60 Projekte verantwortlich. U.a. hat sie Reihen ("Lena Fauch", "Bella" und "Allein unter") sowie preisgekrönte Fernsehfilme wie "Rufmord", "Der Polizist, der Mord und das Kind" und internationale Co-Produktionen ("Auf der Flucht", "Ein Dorf wehrt sich") betreut. Neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin wird sie auch weiterhin die Projekte der Hager Moss Film als Herstellungsleiterin betreuen.

Katja Kessler studierte Rechtswissenschaften an der LMU München. Nach dem Zweiten Juristischen Staatsexamen arbeitete sie zunächst zwei Jahre in einer Münchner Kanzlei, bevor sie in die USA ging. Dort erwarb sie an der University of San Diego ihren Master of Laws (LL.M.) und spezialisierte sich anschließend auf Filmrecht. Im Jahr 2000 begann sie ihre Karriere bei der Constantin Film und betreut dort sämtliche rechtliche Aspekte der Filmherstellung und -auswertung. Katja Kessler gilt als ausgewiesene Expertin für Film- und Urheberrecht. Seit 2010 ist sie Prokuristin und stellvertretende Leiterin der Abteilung Legal & Business Affairs bei Constantin Film und wird in dieser Funktion auch weiterhin tätig sein. Von 2012 bis Ende 2018 war sie außerdem Geschäftsführerin der Nadcon Film GmbH.

Über die HAGER MOSS FILM GmbH

1989 gründeten Kirsten Hager und Eric Moss die Hager Moss Film GmbH, eine unabhängige Spielfilmproduktion mit Sitz in München. Zahlreiche Kino-, und Fernsehfilme und die bildstarke Kinodokumentation "Am Limit" sind bis heute entstanden. Neben Dramen mit gesellschaftlich-relevanten und politisch-sozialen Themen werden erfolgreiche Komödien und Eventproduktionen für alle öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsender realisiert, die sich durch gute Kritiken und Quoten ausgezeichnet haben. Seit Firmengründung sind mehr als 70 Fernseh- und Kinofilme in Deutschland und im Ausland entstanden, die diverse nationale und internationale Auszeichnungen wie z.B. den Deutschen Filmpreis, den Bayerischen Film- und Fernsehpreis, den Grimme-Preis, die Goldene Nymphe, den Premios Ondas und den Prix Italia erhielten.

Für Rückfragen:

Constantin Film

Filmpresse

Telefon: 089 44 44 60 100

E-Mail: filmpresse@constantin-film.de

Original-Content von: Constantin Television, übermittelt durch news aktuell