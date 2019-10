Interhyp AG

Interhyp zählt auch 2019 zu den fairsten Baufinanzierern

München (ots)

Interhyp, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, gehört laut Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY (Ausgabe 45/2019) zum neunten Mal in Folge zu den fairsten Baufinanzierern. Das Kölner Analyseinstitut ServiceValue hat im Auftrag von FOCUS-MONEY 28 Banken und Vermittler untersucht. In der Studie wurden mehr als 1.900 Kunden zu insgesamt 29 Service- und Leistungsmerkmalen in fünf Kategorien befragt. Als einziger Vermittler hat Interhyp in allen Kategorien die Bewertung "sehr gut" erreicht.

Jeder Studienteilnehmer des Online-Panels durfte Baufinanzierer bewerten, bei denen er in den vergangenen 24 Monaten Kunde war. Die Verbraucher gaben 2.260 Urteile ab. Anschließend ordneten die Fachleute von ServiceValue die Bewertungen den fünf Kategorien 'faires Produktangebot', 'fairer Kundenservice', 'faire Kundenkommunikation', 'faire Kundenberatung' und 'faires Preis-Leistungs-Verhältnis' zu.

"Fairness, Transparenz und Partnerschaft im Umgang mit unseren Kunden sind für uns wichtige Werte und gehören zu unserer Unternehmenskultur", erklärt Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft bei der Interhyp AG, und ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass wir laut der Studie zu den fairsten Baufinanzierern zählen. Die Bewertung zeigt, dass unsere Kunden unser Engagement für Fairness wahrnehmen und anerkennen."

Über Interhyp

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2018 ein Baufinanzierungsvolumen von 22 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.

Pressekontakt:

Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Interhyp AG, Domagkstraße 34,

80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1325,

E-Mail: britta.barlage@interhyp.de, www.interhyp.de

Original-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell