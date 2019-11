MEDIA BROADCAST GmbH

Media Broadcast überträgt Comedy-Duo "Arschkrampen" weltweit live per Kurzwelle

Ungewohntes Projekt für die Broadcast-Spezialisten der Media Broadcast: Der Service Provider überträgt in einer Premiere den Abschluss der "Radio Weltmission" Tour 2019 der Comedians Dietmar Wischmeyer und Oliver Kalkofe (alias "Arschkrampen") weltweit über Kurzwelle. Die Live-Produktion des Frühstyxradios in Zusammenarbeit mit welle370, dem Funkerberg Radio aus Königs Wusterhausen, geht am 16. November 2019 live aus dem Konzertsaal der Universität der Künste Berlin u.a. über "Radio Eriwan" in den Äther.

Die aus vielen TV-Formaten wie Heute Show und SchleFAZ (Die Schlechtesten Filme aller Zeiten) beliebten Comedians gehen dabei zurück zu ihren Wurzeln. Das Duo startete im Hörfunk ab 1996 bei radio ffn in Niedersachsen und später beim rbb durch. Gewohnt bescheiden sprechen Kalkofe und Wischmeyer jetzt von "einem Geschenk an die Abermillionen Arschkrampen-Fans weltweit und einer letzten Verbeugung vor dem wunderbaren Medium Radio, das die Arschkrampen erst ermöglicht hat."

Trotz weltweiter Übertragung wird nicht nur auf Grund der Sprachbarriere vermutlich dennoch ein nicht unerheblicher Teil der Weltbevölkerung nicht in den Genuss des Programms kommen. Benötigt werden kurzwellentaugliche Radiogeräte, die heute freilich nicht mehr in allen Haushalten zur Grundausstattung gehören. Abhilfe leisten digitale Empfänger, die Kurzwellensignale in Webstreams umwandeln, sog. WebSDR. Die welle370-Macher geben auf ihrer Website ausführlich Auskünfte und erläutern alles Wissenswerte zum Empfang sowie zur Weltmission der beiden Hörfunk-Entertainer.

Media Broadcast koordiniert die Kurzwellenausstrahlung. Für die Live-Übertragung von 20:00 bis 22:30 Uhr (MEZ) werden die im 49m-Band liegenden Frequenzen 6080 kHz aus Eriwan (Armenien) sowie 6145 kHz aus Taschkent (Usbekistan) genutzt. Der Einsatz der eigenen Kurzwellenstation Nauen hätte aufgrund der Ausbreitungseigenschaften der Kurzwelle die Hörer in Deutschland, ein freilich recht kleiner, aber in diesem Fall nicht unerheblicher Teil der Weltbevölkerung, hingegen nicht erreicht.

"Wir wünschen Dietmar Wischmeyer und Oliver Kalkofe einen erfolgreichen Tourabschluss und freuen uns, die Arschkrampen in ihrer weltweiten Mission dabei zu unterstützen, Fans auf dem gesamten Globus zu unterhalten. Kurzwelle kommt heutzutage sowohl für die Verbreitung weltweiter Programme von Sendeanstalten wie etwa BBC oder Deutsche Welle, als auch für spezifische Zwecke, wie weltweite Weihnachtsgrüße an Matrosen auf hoher See, zum Einsatz. Sie ist eine bestens etablierte und nach wie vor relevante Radiotechnologie. Sie bietet Radiobetreibern effizient und ökonomisch weltweite Abdeckung, auch im Live-Betrieb", verdeutlicht Michael Pütz, Produktmanager Rundfunk der Media Broadcast im Vorfeld der Live-Übertragung.

Eine Anleitung zum Empfang über Internet finden Sie hier: http://www.welle370.de/kurzwelle/

Weitere Presseinformationen zum Projekt finden Sie hier: https://www.fsr-online.de/presse-arschkrampen/

