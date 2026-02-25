moin.ai

Agentic-AI-Markt wächst um Faktor 13 bis 2032

moinAI zeigt, wie Unternehmen schon heute profitieren

Hamburg (ots)

Marktforschungen zeigen das rasante Wachstum des Agentic-AI-Marktes: Mit einem prognostizierten Marktvolumen von 93,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2032 sieht das Marktforschungsinstitut MarketsandMarkets ein Wachstum um das Dreizehnfache des aktuellen Marktvolumens. Ein klares Zeichen dafür, dass Agentic AI auch in Zukunft eine zentrale Rolle einnimmt. moinAI ordnet diesen Trend ein und zeigt, wie Agentic AI bereits heute Unternehmen voranbringt.

moinAI ist eine KI-Plattform für smarte und automatisierte Kundenkommunikation. Mit Chatbots, AI-Agents und Live-Chat von moinAI können Unternehmen Kundenanfragen effizient, individuell und DSGVO-konform beantworten. Das funktioniert rund um die Uhr und in über 98 Sprachen.

Was ist Agentic AI?

Agentic AI definiert eine neue Klasse von KI-Systemen, deren Fähigkeiten nicht auf die reine Kommunikation beschränkt sind, sondern die als umfassende Assistenten eigenständig handeln. Webhooks und eine Vielzahl potenzieller Integrationen in externe Tools ermöglichen es, dass AI-Agents spezialisierte Prozesse wie Retouren oder Datenänderungen ohne menschliche Hilfe ausführen.

"Chatbots beantworten Fragen, und Agentic AI erledigt die Arbeit. Mit unseren AI-Agents entwickelt sich KI von einer reinen Schnittstelle hin zur operativen Einheit im Kundenservice." - Patrick Zimmermann, Geschäftsführer von moinAI, zum Potenzial der KI-Agenten.

AI-Agents in der Praxis

Wollenhaupt, ein Tee-Großhandel mit Online-Shop, entwickelte gemeinsam mit moinAI den Tee-Beratungs-Agenten TEASY und schrieb damit eine Erfolgsgeschichte. Nutzer:innen können direkt im Chatfenster einen Tee anhand von Merkmalen suchen. TEASY greift auf Produktdaten zurück, um passende Produkte im Chat auszuspielen. Das schafft Mehrwert für Kund:innen und den Handel. Weitere Unternehmen planen ähnliche Anwendungsfälle.

Fazit

Der Erfolg von Agentic AI in der Praxis und das wachsende Interesse der Unternehmen zeigen deutlich: Die Wachstumsprognose spiegelt einen Trend wider, den immer mehr Unternehmen mitgestalten. Weg von reiner Frage-Antwort-Logik, hin zu eigenständig handelnden Systemen, die Prozesse aktiv steuern und Teams entlasten.

moinAI hat diese Entwicklung nicht nur erkannt, sondern setzt die Technologie bereits gezielt ein und baut Einsatzmöglichkeiten konsequent weiter aus.

