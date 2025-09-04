Handball-Bundesliga GmbH

2. Handball-Bundesliga mit Relevanz im deutschen Sport - Markenkampagne zum Saisonstart betont bundesweite TV-Präsenz und regionale Verbundenheit

Köln (ots)

Seit Saisonstart am vergangenen Freitag unterstreicht eine ligaweit angelegte Markenkampagne die hohe sportliche Attraktivität, den ausgeglichenen Wettbewerb, und die große Fannähe, die die 2. HBL auszeichnet. Am heutigen Donnerstag veröffentlicht die Handball-Bundesliga GmbH den Hero-Film, Herzstück der Kampagne, in dessen Mittelpunkt die 2. Handball-Bundesliga steht.

Kampagnen-Spielfelder sind im Schwerpunkt die digitalen Club-Kanäle Instagram, TikTok, YouTube und Facebook, auch auf den digitalen Flächen in den Hallen der 2. Bundesliga entfalten sich die Inhalte. Die HBL nutzt die eigene digitale Reichweite für die Content-Ausspielung, Dyn als Medienpartner von DAIKIN HBL und 2. HBL unterstützt die Kampagne. Zusätzlich zum Hero-Film zählen clubspezifische Cut Downs, Video-Teaser. Social-Formate aus Footage der HBL-Media Days sowie Grafik-Assets zum kreativen Content-Mix der Kampagne. Im Zusammenspiel laden alle Content-Pieces die 2. HBL mit atmosphärischen Bildern, dynamischer Action und charakteristischer Klangkulisse emotional auf und positionieren sie als relevante Profiliga, sowohl bei Dyn Media als auch im deutschen Sport.

Ziel der Kampagne ist es, die Fans bundesweit und an den Standorten der 2. HBL auf die Saison 2025/26 einzustimmen. Zugleich spricht sie eine jüngere Zielgruppe mit Affinität für harten, fairen, ehrlichen und emotionalen Sport an. Sponsoringpartner und Medien will die Kampagne durch zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Attraktivität und das Potential der 2. HBL hinweisen. Diese zeichnet sich u. a. durch steigende Zuschauerzahlen in den Hallen und sehr gute, weiterwachsende Reichweiten in TV und Social Media aus. So legte die 2. HBL im zweiten Jahr mit Dyn kumuliert um 81 Prozent mehr Reichweite zu, im genannten Zeitraum wächst die Anzahl der Follower bei Instagram um 27, bei Facebook um 33 Prozent.

Konzeption und Strategie der Kampagne verantwortet die Handball-Bundesliga GmbH in enger Zusammenarbeit mit den Clubs der 2. HBL und Athletia Sports. Die Full Service-Agentur mit Hauptsitz in Köln produzierte den Content. Athletia Sports berät und unterstützt die HBL und seit dieser Saison auch alle Clubs der 2. HBL bei Optimierung, Vermarktung und Reichweitenmaximierung der Social-Kanäle.

HBL-Medienpartner Dyn gibt der 2. HBL im Umfeld der Berichterstattung über die DAIKIN HBL und die EHF Champions- und European League deutlich mehr Aufmerksamkeit, u. a. durch umfassende Live- und Highlight-Berichterstattung. So sind alle 306 Bundesligapartien der 2. HBL sowie die Pokalspiele, an denen Bundesligisten der 2. HBL beteiligt sind, live zu sehen. Jeden Freitag verbindet eine Spieltags-Konferenz 1. und 2. Bundesligen. Spieltage der 2. HBL sind Freitag, Samstag, Sonntag und Montag. Dyn-Reporter Finn-Ole Martins nimmt darüber hinaus die 2. HBL noch genauer unter die Lupe: Einmal im Monat stellt er einen Spieler aus der 2. HBL genauer vor - mehr Nähe geht nicht.

Für Fans und solche, die es werden wollen: Mit dem Saisonstart bietet sich zusätzlich die Gelegenheit, über den neuen Sender Dyn Sport Mix wöchentlich ein freiempfängliches und kostenfreies Livespiel der 2. HBL zu sehen. Dieses ergänzende Angebot ist ab sofort im Online-Stream bei Amazon Prime Video, Zattoo, Joyn und Pluto TV zu sehen.

Die Clubs der 2. HBL nutzen Near-Live- und Vermarktungsrechte an Spielbildern für Reichweitenentwicklung und Aktivierungen auf den eigenen Social Media-Kanälen nach jedem Heim- und Auswärtsspiel. Darüber hinaus kann jeder Profi der 2. HBL seine eigenen Spieltags-Highlights auf den eigenen Social Media-Kanälen ausspielen, um dort mehr Reichweite aufzubauen. Die individualisierten Bewegtbildszenen und auch Fotos stellt die HBL den Spielern auf dem Players Content Hub zur Verfügung.

Die Handball-Bundesliga GmbH bedankt sich herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die bei der Entstehung der Kampagne mitgewirkt haben und freut sich auf eine spannende Saison der 2. Handball-Bundesliga.

Weitere Informationen zur 2. Handball-Bundesliga und deren Saison 2025/26 sind verfügbar unter daikin-hbl.de.

Original-Content von: Handball-Bundesliga GmbH, übermittelt durch news aktuell