VACUUMSCHMELZE (VAC) kündigt eine verbindliche Liefervereinbarung mit General Motors (GM) an, um die Entwicklung der Elektromobilität voranzutreiben

Hanau, Deutschland (ots/PRNewswire) - VACUUMSCHMELZE (VAC) freut sich, die Ernennung von Abhishek Nagarkar zum Director of Sales in Indien bekannt zu geben. Das jüngste Wirtschaftswachstum in Indien wird unterstützt durch aktive Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E). Um den technologischen Anforderungen ...

mehr