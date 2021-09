RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Beste Banken: Renault Bank und Nissan Financial Services vom Handelsblatt ausgezeichnet

Neuss (ots)

RCI Banque Deutschland ist vom Handelsblatt für ihre Marken Renault Bank und Nissan Financial Services mit dem Siegel "Beste Banken" ausgezeichnet worden.

In der vom Handelsblatt beauftragten Studie des Kölner Analyseinstituts Servicevalue sind 326 Unternehmen der Finanzbranche in Deutschland untersucht worden. Insgesamt wurden bei der Verbraucherstudie 48.000 Kundenurteile berücksichtigt.

Über RCI Bank and Services Deutschland (RCI Banque Deutschland)

RCI Bank and Services Deutschland ist eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank und Nissan Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland zusammen mit ihrem Partner RCI Versicherungs-Service GmbH ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

Webseiten

www.rcibanque.de | www.renault-bank.de | www.nissanfs.de | www.rci-versicherungs-service.de www.renault-bank-direkt.de

