Frankfurt/Main (ots) - In der chemischen Industrie wird täglich geforscht, experimentiert, entwickelt und produziert. Viele Menschen nutzen jeden Tag Produkte, denen man nicht ansieht, dass aufwendige Chemie in ihnen steckt: vom Smartphone, über Autos und LED-Lichter bis hin zu Medikamenten, Farben und Reinigungsmitteln. Die Leistungen der Branche werden sichtbar beim neunten bundesweiten Tag der offenen Tür am 22. September 2018. Über 200 Chemie- und Pharmaunternehmen sowie Hochschulinstitute öffnen ihre Pforten und laden ein zum Blick hinter die Kulissen.

"Die Unternehmen und Hochschulen wollen zeigen, dass die Chemie eine offene, innovative Industrie und spannende Wissenschaft ist. Sie suchen den Austausch mit Nachbarn und allen Bürgern, die neugierig sind, wie und woran unsere Branche arbeitet", erklärt Utz Tillmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI). "Wir laden herzlich dazu ein, sich ein Bild von der Chemie zu machen. Aha-Erlebnisse sind garantiert, wie groß der Nutzen der Chemie für die Gesellschaft und eine nachhaltige Entwicklung ist", so Tillmann weiter.

Teilnehmende Unternehmen und Hochschulen finden

Welche Unternehmen oder Hochschulinstitute Türen und Werkstore öffnen, zeigt der "Standort-Finder" im Internet www.ihre-chemie.de/standorte.html mit interaktiver Karte an. Dieser bietet außerdem alle Informationen und Wegbeschreibungen zu den Teilnehmern. Auf der Website rund um den bundesweiten Aktionstag der Branche kann man sich auch über die Ausbildungswege und -plätze in der chemischen Industrie informieren. Die Ausbildungs-Plattform ELVI der Chemiearbeitgeber macht es möglich.

Spendenaktion für die Initiative Joblinge

Auch 2018 wird der Tag der Chemie von der Branche genutzt, um an die gemeinnützige Initiative "Joblinge" zu spenden. Die Höhe der Spende steuern die Besucher: Jedes Selfie von einem Veranstaltungsort, das auf Instagram, Twitter oder www.facebook.com/IhreChemie mit dem Hashtag #MeineChemie hochgeladen wird, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Wird der Post zusätzlich um den Veranstaltungsort ergänzt (#MusterfirmaMusterstadt), spendet der VCI dafür 100 Euro an Joblinge (www.ihre-chemie.de/gewinne-tdot-2018.html). Die Initiative unterstützt junge Menschen mit schwierigen Startbedingungen beim Aufbruch ins Arbeitsleben. Getragen wird Joblinge von Wirtschaft, Staat und Privatpersonen. Das Ziel des Engagements ist es, die Teilnehmer nachhaltig in Ausbildung und Arbeit zu vermitteln (www.joblinge.de).

Programm

Die Unternehmen und Hochschulen haben vor Ort ein abwechslungsreiches Programm: Neben der Besichtigung von Produktionsanlagen, Laboratorien und Werkfeuerwehr oder Experimentierständen für Jung und Alt bieten Firmen auch Informationsstände über die Ausbildungsmöglichkeiten an. In Deutschlands drittgrößter Branche gibt es jedes Jahr 9.000 Ausbildungsplätze, rund 26.000 junge Menschen absolvieren derzeit eine Ausbildung in einem Chemie-Betrieb.

Zum letzten Tag der offenen Tür 2014 kamen bundesweit rund 300.000 Besucher. Seit dem ersten Aktionstag der Branche 1990 haben insgesamt rund 3,2 Millionen Besucher die Möglichkeit genutzt, einen Blick hinter die Werkszäune zu werfen und Chemie zum Anfassen zu erleben.

Der VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.700 deutschen Chemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischer Konzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht für mehr als 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2017 über 195 Milliarden Euro um und beschäftigte rund 453.000 Mitarbeiter.

Pressekontakt:

VCI-Pressestelle

Telefon: 069 2556-1496

E-Mail: presse@vci.de



HINWEIS: Nachrichten des VCI auch auf Twitter:

http://twitter.com/chemieverband

Original-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell