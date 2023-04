Hamburg Messe und Congress GmbH

Landgang mit Stars, Festival-Feeling und fernöstlichem Flair

Hafengeburtstag Hamburg vom 5. bis zum 7. Mai

Ausgelassen zur Lieblingsmusik tanzen, eine kulinarische Weltreise antreten, Live-Acts erleben und Spannendes über die Seefahrt erfahren - der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG vom 5. bis zum 7. Mai verbindet Festival-Feeling mit kulturellen Erlebnissen und fesselnden Einblicken in das maritime Leben. Von der Fischauktionshalle bis zur Elbphilharmonie Hamburg sowie im Traditionsschiffhafen, in der Speicherstadt, im Hansahafen und im Museumshafen Oevelgönnekönnen die Gäste feiern, stöbern, schlemmen und Top-Acts genießen. Zu den Highlights gehören das maritime Geburtstagsfeuerwerk, das Korea-Busan Festival und die zahlreichen Konzerte mit Stars wie der Indie-Pop-Band RAUM27, der Punk-Rock-Band ROGERS und dem Hamburger Soulsänger Stefan Gwildis.

Das Publikums-Highlight: Hafenlichter - Das maritime Geburtstagfeuerwerk

Am Sonnabend ab 22:30 Uhr verwandelt sich die Elbe in ein einmaliges Farbenmeer, wenn auf Höhe der Landungsbrücken eine eindrucksvolle Inszenierung für leuchtende Augen sorgt: Ein atemberaubendes Feuerwerk bietet ein faszinierendes Lichtspektakel im Herzen der Hansestadt.

Live-Musik an den Landungsbrücken: Von Indie-Pop über Soul bis Punk-Rock

Am lautesten schlägt das musikalische Herz des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG an den Landungsbrücken. Ob Indie-Pop, Punk, Rock, Funk oder Soul - unter dem Motto "An den Landungsbrücken raus" können die Gäste über 30 Konzerte genießen. Erwartet werden unter anderem die Indie-Pop Band RAUM27, die Punk-Rock Band ROGERS und die Hamburger Soul-Legende Stephan Gwildis und Band. Für Spannung sorgt der Secret Headliner am Freitagabend des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG, der erst kurzfristig am selben Tag bekannt gegeben wird. Moderiert wird das Musikspektakel vom NDR.

Konzerte der Spitzenklasse aus der Elbphilharmonie

Auf dem Platz vor der Elbphilharmonie Hamburg erwartet die Liebhaber anspruchsvoller musikalischer Unterhaltung ein besonderer Hochgenuss. Bei einzigartiger Atmosphäre und mit Blick auf die Elbe präsentiert "Elbphilharmonie Concerts on Screen" in ihrer vierten Ausgabe zwischen 10 und 22 Uhr die besten Konzertmitschnitte aus dem neuen Hamburger Wahrzeichen auf einer hochauflösenden Open-Air-Leinwand.

Umsonst und draußen: Die Harbour Beatz Elektro-Party

Getreu dem Motto "Ruhige Welle am Mittag und stürmisch am Abend" lädt Harbour Beatz beim Parkplatz StrandPauli zur neon-beleuchteten Elektro-Party ein. Tagsüber können die Besuchenden nach Schnäppchen stöbern und sich von dem reichhaltigen gastronomischen Angebot verwöhnen lassen. Abends sorgen Szene-DJs mit den neusten Elektrobeats für einen bebenden Open Air Dancefloor. Mit dabei sind Erhardt Schuster (Bladehouse,Techno), Pedro AMG (Latinhouse, Melodic, Indie Dance), Suzé ( Progressive House, Melodic Techno) und VABU (Melodic Techno).

Harbour Pride mit schrillem Bühnenprogramm

Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit stehen im Fokus des Harbour Pride an der Fischauktionshalle. Zum achten Mal feiert die LGBTQI* Community Hamburgs den HafenGAYburtstag mit einem schrillen Bühnenprogramm. DJ Pauli legt den besten Mix aus Pop und House auf. Für Stimmung sorgen auch der Hamburger Elvis-Imitator Shelvis und Yasmin Hutchins mit deutschsprachigem Dance-Pop. Ein weiteres Highlight ist das Harbour Pride Race, bei dem das Publikum auf der Bühne spielerisch mitmachen kann.

Heimathafen Hamburg rockt

Rockmusik vom Radiosender Rock Antenne gepaart mit Infotainment und Handwerkskunst präsentiert der Heimathafen Hamburg zwischen dem Beachclub Strand-Pauli und dem Fischmarkt. Die Partygäste können sich auf Olympya (Pop), Afterburner (Rock) und Le Fly (Rock/Reggae/Rap) freuen. Unter dem Motto "Von Hamburg für Hamburg" stellen gemeinnützige Organisationen ihre Arbeit vor. Auf dem Elbrausch Design Markt zeigen kreative Designer ihre mit Liebe hergestellten Produkte aus den Bereichen Schmuck, Mode und Textilien, Möbel und Wohnaccessoires sowie Illustration und Fotografie. Der Hopfenmarkt lockt mit norddeutschen Brauspezialitäten und dazu passender Kulinarik von traditionellen Hamburger Gastronomen und Food Trucks.

Fernöstliches Flair und die Rockband KARDI auf der Kehrwiederspitze

Südkorea sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen: Auf dem Korea-Busan Festival des diesjährigen Länderpartners können die Gäste das fernöstliche Land mit allen Sinnen erleben. Besonders empfehlenswert sind die Auftritte der koreanischen Rockband KARDI. Das vielfältige Programm auf der Kehrwiederspitze punktet mit einem Mix aus Kultur, Information, Tourismus und koreanischen Spezialitäten. Auf der Festivalbühne wechseln sich unter anderem Taekwondo-Demonstrationen und traditionelle koreanische Musik mit K-POP Cover Dance und DJ-Performances mit K-POP Songs ab.

Am Fischmarkt geht´s rund

Am Freitag und Samstag verspricht die Eventfläche am Fischmarkt Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. An beiden Tagen präsentieren sich Hamburger Straßen- und Kleinkünstler verschiedener musikalischer Genres. Wagemutige kommen zudem bei spektakulären Fahrgeschäften wie "Jekyll & Hyde - Die Verwandlung" mit einer Spitzengeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern oder der "Konga" Riesenschaukel, die eine Höhe von 48 Metern hat, auf ihre Kosten.

Gute Stimmung mit Live-Musik in Oevelgönne

Viel los ist auch im Museumshafen Oevelgönne mit Live-Musik und einem maritimen Flohmarkt. Für traditionelle Rhythmen mit modernen Beats und Klängen der Weltmusik sorgt die Band RITM-X. Ebenfalls mit dabei sind die Harbour Rebels und das Duo Andreas Grünewald.

Spitzensportler der Bundeswehr an der Überseebrücke

Auf der Überseebrücke können die Gäste am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr Spitzensportler hautnah erleben. Vor der Europameisterschaft Anfang August in Wien und der Weltmeisterschaft im Oktober in Mexiko bittet das Spitzenteam des deutschen Beachvolleyballs Clemens Wickler und Nils Ehlers an Bord des Minensuchbootes "FGS Pegnitz" zum Meet & Greet und beantworten die Fragen der Beachvolleyball-Fans. Außerdem informiert die Bundeswehr über den Heimatschutz von Reservisten sowie über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten bei der Truppe. Auch das Sonderfeldpostamt und der Freundeskreis der Fregatte Hamburg sind mit von der Partie.

Fix was los im Hansahafen

Im Deutschen Hafenmuseum dreht sich fast alles um das Leben und Arbeiten im Hafen. Ehemalige Hafenarbeiter erzählen aus ihrem früheren Arbeitsalltag und geben Einblicke in die Ausstellung im Schuppen 50a und die Zeit des Güterumschlags vor der Einführung der Container. Musikalisch wird es im Hafenmuseum mit den Konzerten "Einmal Hamburg-Chile und zurück" mit Irmelin Sloman und "Groove aus aller Welt" vom FridayClub. Die Viermastbark PEKING (Baujahr 1911), einer der legendären Flying P-Liner, demonstriert Segelmanöver wie das Brassen der Rahen, wobei die Querstangen an den Masten optimal zur Windrichtung gedreht werden. Außerdem zeigt eine ehrenamtliche Crew, wie die Hafentaucher ihre schwere Arbeit bis in die 1980er Jahre verrichtet haben, inklusive einem Kupferhelmtauchgerät mit einem Gewicht von 60 Kilogramm. Der kostenlose PEKING-Shuttle bringt die Besuchenden von der Brücke 10 an den St. Pauli Landungsbrücken über die Elbe bis zum Bremer Kai / Anleger der Stiftung Hamburg Maritim und zurück.

Mitfahren und live dabei sein

Bei vielen schwimmenden Gästen dürfen die Besuchenden auch mitfahren und beispielsweise die Paraden hautnah erleben. So freuen sich die Hochseeschlepper Elbe und Holland über Besuch an Bord. Buchungen unter: www.hafengeburtstag24.de

Weitere wertvolle Tipps rund um den HAFENGEBURTSTAG HAMBURG gibt es unter: www.hafengeburtstag.hamburg

Veranstalter des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft und Innovation. Seit 1994 ist die Hamburg Messe und Congress GmbH als Veranstaltungsbeauftragte des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG für die Freie und Hansestadt Hamburg tätig.

