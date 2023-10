Xiaomi

Xiaomi Master Class mit Unterstützung von Leica erobert die Stores der Deutschen Telekom in 5 deutschen Städten

Gemeinsam mit der Deutschen Telekom und Leica hat Xiaomi ein besonderes Master Class-Programm für Streetfotografie entwickelt. Bis Ende des Jahres werden Fotografie-Workshops in fünf deutschen Großstädten in Stores der Deutschen Telekom ausgerichtet. Der renommierte Leica Akademie Instructor Siegfried Hansen führt durch diese Workshops. Darüber hinaus stehen gleichzeitig Online-Trainingsvideos zur Verfügung.

Die Xiaomi Master Class ist ein Smartphone-Workshop, der von Xiaomi weltweit online und offline angeboten wird. Das Programm bietet die einzigartige Gelegenheit, unter Anleitung talentierter Fotografen beeindruckende Momente mit dem Xiaomi-Smartphone festzuhalten.

Mit Siegfried Hansen wird die Straße zu einer lebendigen Leinwand voller Emotionen und Geschichten

Siegfried Hansen ist nicht nur einer der leuchtenden Sterne in der deutschen Streetfotografie-Szene, sondern auch ein renommierter Leica Akademie Instructor, der die Xiaomi Master Class dieses Mal leitet. Mit seinem geschulten Auge für Farben und Grafiken taucht er in das pulsierende Leben der Straßen ein, wo er nicht Gesichter, sondern fesselnde grafische Verbindungen und formale Beziehungen ins Zentrum rückt. Er lässt Betrachter die pure Ästhetik des Zufalls erleben und offenbart die versteckten Überraschungen des öffentlichen Raums.

Die Workshop-Teilnehmer können sich von Siegfrieds praxiserprobtem Fotografiesystem inspirieren, das er für fast all seine beeindruckenden Werke nutzt. Die Workshops bestehen aus:

Kurs von Leica Akademie Instructor zum Thema Streetfotografie (45 Minuten)

Q&A Session (15 Minuten)

Hands-On Session mit Xiaomi 13T Serie (30 Minuten)

Termine und Veranstaltungsorte der Xiaomi Master Class Workshops:

05.10.2023 - Berlin

Deutsche Telekom Store: Kurfürstendamm 235

Leica Akademie Instructor: Siegfried Hansen

Xiaomi Trainer: Matthias Voigt

18.10.2023 - Hamburg

Deutsche Telekom Store: Spitalerstraße 3

Leica Akademie Instructor: Siegfried Hansen

Xiaomi Trainer: Robert Kämz

21.10.2023 - Frankfurt

Deutsche Telekom Store: Zeil 106

Leica Akademie Instructor: Siegfried Hansen

Xiaomi Trainer: Patrick Grasel

04.11.2023 - Stuttgart

Deutsche Telekom Store: Königstraße 34

Leica Akademie Instructor: Siegfried Hansen

Xiaomi Trainer: Patrick Grasel

11.11.2023 - München

Deutsche Telekom Store: Marienplatz 22

Leica Akademie Instructor: Siegfried Hansen

Xiaomi Trainer: Thomas Schamberger

Alle Workshopteilnehmer erhalten jeweils eine Xiaomi Goodiebag (Tragetasche, Handyhalterung und Kamera Tasche).

Weitere Details zum Ablauf und zur Anmeldung der einzelnen Workshops gibt es hier: https://erlebenwasverbindet.telekom.de/xiaomi-smartphone-fotokurs

Leica Fotofunktionen auf Profi-Niveau mit der Xiaomi 13T Serie

Sowohl das Xiaomi 13T Pro als auch das Xiaomi 13T haben ein dreifaches Kamera-Setup mit Summicron-Objektiven an Bord, die gemeinsam mit Leica entwickelt wurden. Die 50 Megapixel Weitwinkelkamera verfügt über 24 mm äquivalente Brennweite, ihre asphärische 7P-Linse fängt mehr Licht ein und sorgt für Aufnahmen mit hohem Dynamikbereich. Die Hauptkamera wird ergänzt durch ein 50 Megapixel Teleobjektiv mit 50 mm äquivalenter Brennweite sowie eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera mit einer äquivalenten Brennweite von 15 mm für Panorama- und eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen. Die Kameras beider 13T Modelle verfügen mit 100 Prozent DCI-P3 über einen großen Farbbereich, der für Aufnahmen in klassischer Leica Qualität sorgt.

Mit zwei originalen Leica Fotostilen, dem Leica Authentic Look und Leica Vibrant Look, liefern die Smartphone-Kameras Aufnahmen mit natürlicher Farbwiedergabe, starkem Kontrast und definierten Schatten in klassischer Leica Bildästhetik. Dafür sorgen auch sechs Leica Filter, darunter die neuen Leica Sepia und Leica Blue, die dem LeicaM-Typ240-Filmmodus nachempfunden sind.

Über die Funktion "Benutzerdefinierte Fotostile" im Pro-Modus, die erstmals auf dem Xiaomi 13 Ultra zum Einsatz kam, können Ton, Tonalität und Textur bereits in der Voreinstellung angepasst werden. Damit stehen mehr Details und Farben für die Nachbearbeitung zu Verfügung. Bevorzugte Voreinstellungen können auch gespeichert werden, um einen ganz persönlichen Fotostil zu verwirklichen.

Die Xiaomi ProFocus Technologie der Xiaomi 13T Serie hält beeindruckende Aufnahmen in hoher Detailtreue fest, von atemberaubenden Nahaufnahmen von Motiven wie etwa Tieren in schneller, flüchtiger Bewegung bis hin zu faszinierenden Detailaufnahmen von Menschen und Landschaft.

Das Xiaomi 13T Pro und das Xiaomi 13T sind ab dem 26. September in den drei Farbvarianten Alpine Blue, Meadow Green und Black im Xiaomi Store über mi.com sowie bei der Telekom, O2 Telefónica, Vodafone, 1&1, Freenet, Sparhandy, Deinhandy, Handystar, MediamarktSaturn, Otto, Expert und Amazon erhältlich.

Das Xiaomi 13T Pro gibt es in drei Speichervarianten mit:

16 GB RAM + 1 TB ROM zum Preis von 999,90 Euro (UVP)

12 GB RAM + 512 GB ROM zum Preis von 899,90 Euro (UVP)

12 GB RAM + 256 GB ROM zum Preis von 799,90 Euro (UVP)

Das Xiaomi 13T ist in zwei Speichervarianten erhältlich mit:

8 GB RAM + 256 GB ROM zum Preis von 649,90 Euro (UVP)

Zum Marktstart gibt es vom 26.09.2023 bis zum 11.10.2023 die Xiaomi 13T Modell im Bundle mit dem Redmi Pad SE (UVP: 199,90 Euro).

