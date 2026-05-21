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Umfrage der ADAC Versicherung: Viele Urlauber finanziell nicht vorbereitet auf medizinische Notfälle

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München (ots)

12 Prozent der Urlauber haben nur 100 Euro für einen Arztbesuch übrig

16 Prozent der Befragten reisen ohne Versicherungsschutz

Versicherung vermittelt Ärzte und bezahlt Behandlung direkt

(ADAC SE) Die ADAC Versicherung warnt vor dem Start der Sommerferien-Saison vor finanziellen Risiken bei Krankheit im Urlaub. Der Grund: Viele Urlauber unterschätzen die Kosten, die anfallen können, um einen unerwarteten medizinischen Notfall im Ausland kurzfristig zu bezahlen. Das zeigt eine aktuelle Onlinebefragung* unter 2.090 Auslandsurlaubern.

12 Prozent haben nur 100 Euro für einen Arztbesuch übrig

Die Umfrage zeigt: Ein erheblicher Teil der Reisenden könnte unerwartete Behandlungskosten im Urlaub kaum stemmen. Jeder Achte gibt an, im Notfall höchstens 100 Euro kurzfristig für eine medizinische Behandlung im Ausland aufbringen zu können. Bei den 18- bis 39-Jährigen sind es 17 Prozent. Überraschend vor diesem Hintergrund: Gleichzeitig wissen fast drei Viertel der Befragten, dass ausländische Ärztinnen und Ärzte in der Regel Vorkasse verlangen.

"Wer im Ausland krank wird, muss oft mehrere hundert oder tausend Euro für einfachste Behandlungen sofort bar oder per Kreditkarte bezahlen. Viele stehen damit vor einem echten finanziellen Problem. Unsere Umfrage zeigt, dass diese Risiken beim Krankenschutz vielen gar nicht bekannt sind," sagt Marc Kottmann, Schadenvorstand bei der ADAC Versicherung.

Arztbesuche in touristischen Regionen, etwa bei Hotelärzten oder in Privatkliniken, können ein Vielfaches der in Deutschland üblichen Sätze kosten. So ist es keine Seltenheit, dass für eine einfache Magen-Darm-Behandlung über 1.000 Euro fällig werden - in Extremfällen sogar über 3.000 Euro, wie es Ägypten-Urlauber erlebt haben. Für solche Fälle wären selbst die 34 Prozent der Befragten, die bis zu 1.000 Euro für einen medizinischen Notfall als Rücklage haben, finanziell nicht ausreichend vorbereitet.

16 Prozent haben keinen Auslandskrankenschutz

Nach der ADAC Umfrage** besitzt nur etwa die Hälfte der Befragten eine eigenständige Auslandskrankenversicherung. Weitere 19 Prozent verlassen sich auf den Schutz über einen Automobilclub, wie beispielsweise die ADAC Premium-Mitgliedschaft, in der ein Auslandskrankenschutz enthalten ist. Alarmierend: rund 16 Prozent geben an, gar keinen zusätzlichen Schutz zu haben. Viele verlassen sich ausschließlich auf die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) der gesetzlichen Versicherung.

Die EHIC greift jedoch nur bei öffentlichen Vertragsärzten und -kliniken in Europa und übernimmt dort in der Regel nur die Kosten in Höhe der lokalen Kassenleistung. Bei Behandlungen in Privatkliniken oder bei Hotelärzten - also genau den Anlaufstellen, an die Urlauber häufig verwiesen werden - bleiben Patientinnen und Patienten meist auf hohen Rechnungen sitzen oder bekommen von der Kasse nur einen Teil erstattet.

67 Prozent haben Arztrechnungen zunächst selbst bezahlt

Auswertungen des ADAC und zahlreiche Erfahrungsberichte zeigen, dass gerade Hotelärzte und private Touristen-Kliniken oft mit intransparenten und überzogenen Honoraren arbeiten. Viele Betroffene akzeptieren aus Angst oder Unwissenheit die hohen Rechnungen, zahlen sofort und hoffen anschließend auf Erstattung.

So haben 67 Prozent der Befragten bereits eine Arztrechnung im Urlaub zunächst selbst bezahlt. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) derjenigen, die die Rechnung bei ihrer Versicherung eingereicht haben, empfand das Verfahren als unkompliziert, die Bearbeitungszeit als angemessen (50 Prozent) und die Erstattung als verständlich (52 Prozent).

28 Prozent der Befragten wählten einen anderen Weg und mussten die Rechnung vor Ort nicht selbst bezahlen. *** So funktioniert es: Im Krankheitsfall können sich beispielsweiseAuslandsreisende, die über den ADAC Auslandskrankenschutz oder die ADAC Premium-Mitgliedschaft abgesichert sind, direkt an den Notfallservice wenden. Dort werden weltweit sorgfältig geprüfte Ärzte vermittelt. Termine können telefonisch oder digital organisiert werden. Die Abrechnung erfolgt - soweit möglich - direkt zwischen Arzt bzw. Klinik und dem ADAC.

Damit entfällt für Versicherte in der Regel die sonst übliche Vorkasse. Das Risiko, auf überhöhten Arztrechnungen sitzen zu bleiben, wird deutlich reduziert. "Wer vor der Behandlung den ADAC kontaktiert und sich einen geeigneten Arzt vermitteln lässt, schützt nicht nur seine Gesundheit, sondern auch sein Reisebudget", betont Kottmann.

ADAC Tipps für den sicheren Start in die Sommerferien

Auslandskrankenschutz prüfen oder abschließen: Gesetzliche Krankenversicherung und EHIC reichen im Ausland oft nicht aus, insbesondere bei privaten Anbietern, Hotelärzten oder einem medizinisch notwendigen Rücktransport.

Im Notfall zuerst den ADAC kontaktieren: Über die Notfall-Hotline unter +49 89 76 76 71 77 werden Online-Sprechstunden zur telemedizinischen Beratung und Rezeptausstellung oder Termine bei qualifizierten Ärzten vor Ort organisiert. Die Notfallnummern kann man sich auch auf das Smartphone laden: https://www.adac-wallet.de/p/piur4ficht2-e69fb4379a8eed?tag=rikpr

werden Online-Sprechstunden zur telemedizinischen Beratung und Rezeptausstellung oder Termine bei qualifizierten Ärzten vor Ort organisiert. Die Notfallnummern kann man sich auch auf das Smartphone laden: https://www.adac-wallet.de/p/piur4ficht2-e69fb4379a8eed?tag=rikpr Vorkasse und Barzahlung kritisch hinterfragen: Wer ohne vorherigen Kontakt zum ADAC zum Hotelarzt geschickt wird, sollte Transparenz bei Preisen verlangen.

*2.090 Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, die zumindest gelegentlich Urlaub im Ausland machen, wurden von 6.2.2026 bis 19.2.2026 in Online-Interviews (CAWI im Online Access Panel von Norstat) befragt.

**Mehrfachnennungen möglich.

*** 5 Prozent der Befragten machten keine Angaben.

Über die ADAC SE

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.

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