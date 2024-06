ADAC SE

Der Schlüssel zum sicheren und günstigen Campingurlaub: Camping Key Europe

Unfall- und Haftpflichtversicherung für Campingfreunde

Campingkarte als Ausweisersatz anerkannt

Rabatte auf rund 2500 Campingplätzen und bei Campingausrüstung

In Deutschland und in den Reiseländern Europas sind viele Campingplätze bereits stark gebucht. Mit dem eigenen oder gemieteten Wohnmobil oder Wohnwagen können ADAC Mitglieder selbst in der Hochsaison noch von der Rabattkarte Camping Key Europe (CKE) auf vielen Camping- und Stellplätzen profitieren. Sie sind dann auf dem Campingplatzgelände abgesichert gegen Unfall- und Haftpflichtrisiken.

Über eine Million Camper in Europa nutzen diese Vorteile der Camping Key Europe:

Bis zu 20 Prozent Preisnachlass bei rund 2500 Camping- und Stellplätzen inklusive deren Mietunterkünften in ganz Europa. Diese Campingplätze sind aufgeführt unter www.campingkeyeurope.com

Die Camping Key Europe wird bei vielen Campingplätzen als Ausweisersatz akzeptiert. So bleiben Reisepass oder Personalausweis beim Camper, und der Check-in geht schneller.

Das Versicherungspaket umfasst Unfall- und Haftpflichtversicherung für den Karteninhaber, seine begleitenden Familienmitglieder und mitreisende Minderjährige auf Camping- und Stellplätzen.

Die Camping Key Europe bietet weitere Rabatte, z.B. 10 Prozent auf das gesamte Camping-Sortiment im ADAC Online-Shop und 15 Prozent auf das gesamte Sortiment des renommierten Campingausrüsters Campingaz sowie 3 Prozent bei Megasat.

Produktangebote

Rabatte, Ausweisersatz und Versicherungsschutz für den Campingurlaub bietet die Camping Key Europe (CKE). Die Karte kostet ermäßigt für ADAC Mitglieder 12 Euro für 12 Monate und ist erhältlich in allen ADAC Geschäftsstellen, telefonisch unter 089 558 95 96 97 und online im ADAC Shop

Auf der Camper-Route Richtung Süden sparen ADAC Mitglieder über neun Prozent bei der Streckenmaut auf der Felbertauernstraße. Das ADAC Vorverkaufsticket ist erhältlich in allen ADAC Geschäftsstellen, telefonisch unter 089 558 95 96 97 und online im ADAC Shop

PiNCAMP, das Campingportal des ADAC, bietet die Möglichkeit, über 3000 Campingplätze europaweit direkt online zu buchen. Dazu enthalten: Inspiration für den nächsten Urlaub, zahlreiche Kundenbewertungen und die Expertisen der ADAC Campingplatz-Inspekteure.

Die ADAC Campingführer 2024 für Deutschland & Nordeuropa und Südeuropa mit der ADAC Campcard für rund 3000 Rabattangebote sind erhältlich im Buchhandel, in ADAC Geschäftsstellen und online unter ADAC Campingführer

Die ADAC Camping- und Stellplatzführer App (Android und iOS) mit mehr als 21.000 Camping- und Stellplätzen in ganz Europa inklusive der digitalen ADAC Campcard ist hier erhältlich: ADAC Camping- und Stellplatzführer App

Wohnmobile und Wohnwagen für die schönste Zeit des Jahres gibt es bei der ADAC Wohnmobil-Vermietung

