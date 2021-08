ADAC SE

Der Traum vom eigenen Wohnmobil - Tipps für Kauf, Finanzierung und Versicherung

Stabile Preise, lange Lieferzeiten, kaum Rabatte

Finanzierungsmöglichkeiten prüfen

Erst mieten, dann kaufen

Wohnmobile weisen über die gesamte Palette derzeit sehr stabile Preise auf. Echte Schnäppchen sind selten geworden. Basierend auf einer aktuellen Studie geben Käufer von Wohnmobilen derzeit rund 55.000 Euro für ein neues Modell und 25.000 Euro für ein gebrauchtes Fahrzeug* aus. Wenn die Fahrzeuge richtig üppig ausgestattet sind, wird der Preis auch schon mal sechsstellig.

Nicht zu vergessen im Hinblick auf das nötige Budget sind die mit dem Betrieb eines Wohnmobils verbundenen regelmäßig anfallenden Kosten:

Versicherung (Haftpflicht und in aller Regel Vollkaskoschutz)

Kfz-Steuer

TÜV (Hauptuntersuchung)

Gasprüfung

Standgebühren (Überwinterung, Unterbringung am Heimatort)

Wartung und Reparaturen (Reifen, Ersatzteile)

Dennoch: Immer mehr Camping-Begeisterte wollen ein Wohnmobil kaufen. Die Neuzulassungen der Reisemobile legten laut CIVD im ersten Halbjahr 2021 um 22,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu und erreichten mit 48.508 Fahrzeugen einen neuen Bestwert für diesen Zeitraum. Allein im Juni 2021 wurden fast 10.000 Neuzulassungen registriert. Doch Neufahrzeuge sind nicht nur teuer, sie haben zudem ziemlich lange Lieferzeiten. Der Verhandlungsspielraum für Rabatte ist gering, die Preisabschläge für gebrauchte Wohnmobile gegenüber dem Neupreis sind ebenfalls niedriger als bei Pkw üblich, weil Wohnmobile wertstabiler sind und oft Jahrzehnte im Einsatz bleiben. Eine gute Zeit, ein gebrauchtes Wohnmobil zu kaufen ist im Herbst und Winter. Nach der Hauptsaison geben nicht nur Private häufiger ihr Fahrzeug ab. Viele Wohnmobil-Vermietungen sortieren ältere Modelle, oft Jahres- oder Halbjahreswagen, aus, um mit einer neuen Flotte in die nächste Saison zu starten.

Für viele, die oft mit dem Wohnmobil in Urlaub fahren, stellt sich nun aber noch folgende Frage: Ab wann lohnt ein Kauf? Hier gilt folgende Faustregel: Wer mehr als sechs Wochen im Jahr mit dem Camper unterwegs ist bzw. sein kann, sollte über einen Kauf nachdenken. Gerade für Anfänger macht es aber Sinn, zuerst ein Wohnmobil zu mieten. Erst einmal ausprobieren und dann kaufen. Nur so ist gewiss, dass Camping auf Dauer der richtige Urlaub für die eigene Familie sein kann.

Wer sich nach den ersten Eindrücken mit dem Miet-Mobil dann entscheidet, ein Wohnmobil zu kaufen, kann von den Finanzierungskonditionen der ADAC Finanzdienste profitieren. ADAC Mitglieder erhalten den ADAC Autokredit ab 2,79 % effektivem Jahreszins und mit langen Laufzeiten bis zu 120 Monaten. Weitere Vorteile sind der vollständig digitale Abschluss sowie die Möglichkeit kostenloser Sondertilgungen für ADAC Mitglieder.

Steht das eigene Wohnmobil schließlich vor der Tür, empfiehlt sich neben der obligatorischen Haftpflichtversicherung auch eine Vollkasko abzuschließen. Schäden am Fahrzeug, selbstverschuldet oder nicht, können sonst finanziell zu bösen Überraschungen führen. Für das Campinginventar gibt es überdies eigene Policen. Und die Campingkarte Camping Key Europe - CKE bietet nicht zuletzt auch eine Haftpflicht- und Unfallversicherung für Schadensfälle auf dem Gelände eines Campingplatzes für ADAC Mitglieder zum Preis von 12 Euro für 12 Monate.

*gsr Unternehmensberatung GmbH & puls Marktforschung GmbH, 2021

