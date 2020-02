ADAC SE

ADAC Motorräder jetzt auch international zur Miete

ADAC weitet Angebot zur Anmietung von Motorrädern auf 7 Urlaubsländer aus

8 BMW-Modelle zur Auswahl

Top-Ausstattung und Pannenhilfe inklusive

München (ots)

(ADAC Autovermietung GmbH) In Deutschland gibt es rund 16 Millionen Menschen Motorrad-Fahrer, aber nur die Wenigsten nehmen ihre Maschinen auch mit in den Urlaub. Wer dennoch eine kleine Tour in den Ferien machen möchte, kann diese ab sofort über die ADAC Motorrad-Vermietung buchen.

In Kooperation mit Hertz Ride können acht BMW-Motorradmodelle (BMW G310GS, BMW R Nine T, BMW F700GS, BMW F750GS, BMW R1200GS, BMW 1250GS, BMW R1200RT, BMW R1250RT) in Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Slowenien, Österreich und den USA an 21 Stationen online angemietet werden bzw. ganze Motorrad-Touren gebucht werden. Diese werden ganzjährig angeboten. Die Touren wurden von lokalen Guides ausgearbeitet und sind mit und ohne Führung buchbar.

Alle BMW Motorräder sind nicht älter als sieben Monate, haben maximal 15.000 km auf dem Tacho, sind mit einem Top Case und Seitentaschen bzw. -koffern ausgestattet. Beim Angebot des ADAC ist die Pannenhilfe inklusive.

In Deutschland können bereits seit 2017 bei 26 Vertriebspartnern Motorräder gemietet werden. Es stehen rund 200 Typen zur Auswahl.

Produktangebot

Das Angebot ist über www.adac.de/motorrad-mieten buchbar, ADAC Mitglieder erhalten fünf Prozent Rabatt auf den jeweiligen offiziellen Listenpreis. Das Mindestanmietalter ist modellabhängig und beginnt bei 21 Jahren.

Biker, die länger nicht gefahren sind, sollten ein Motorrad-Wiederaufsteiger-Training auf einer von bundesweit 49 ADAC Fahrsicherheitstrainingsanlagen in Erwägung ziehen. Informationen hierzu unter www.adac.de/motorradtraining

Über die ADAC SE:

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 hatte die ADAC SE rund 3500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vor Steuern von 108,0 Mio. Euro.

