Fosun International Limited

Positive Heraufstufung! Fosuns Rating von S&P bestätigt

Hongkong (ots/PRNewswire)

Durch die fortgesetzte Optimierung des Kapital- und Anlagenmixes konnte der kurzfristige Liquiditätsdruck deutlich verringert werden. Außerdem wurde der Ratingausblick von Fosun von internationalen Agenturen angehoben.

Die internationale Ratingagentur S&P Global Ratings hat in einem Bericht den Ratingausblick von Fosun International Limited (HKEX-Aktiencode: 00656, „Fosun International") auf stabil angehoben.

In dem Bericht stellte S&P fest, dass Fosun durch die Veräußerung von Vermögenswerten im Jahr 2022 etwa 30 Mrd. RMB an Liquidität zurückerhalten hat. Dies ist dem diversifizierten Vermögensportfolio und der Entschlossenheit und Umsetzung des Managements zu verdanken, Vermögenswerte zu veräußern, um Schulden abzubauen. Gleichzeitig haben die soliden und stabilen Beziehungen von Fosun zu vielen Banken ausreichende Liquiditätsquellen in Zeiten eines Abschwungs am Anleihemarkt gesichert. Dank der massiven Veräußerung von Vermögenswerten und stabiler Bankkredite konnte Fosun in den letzten drei Quartalen alle fälligen Verbindlichkeiten erfolgreich tilgen. Bis zum Ende des ersten Quartals 2023 reduzierte Fosun seine zinstragenden Verbindlichkeiten erfolgreich um 24 Mrd. RMB, wodurch die zinstragenden Verbindlichkeiten auf Konzernebene auf 93 Mrd. RMB sanken. Gleichzeitig kam es in der Schuldenstruktur zu einem Anstieg der Bankdarlehen und einem deutlichen Rückgang des Anteils der innerhalb eines Jahres fälligen Schulden, was zu einer deutlichen Verbesserung der Stabilität der Schuldenseite führte. S&P Global Ratings bestätigte das langfristige Emittentenrating und das Rating der besicherten vorrangigen unbesicherten Schuldtitel von Fosun und hob den Ratingausblick von negativ auf stabil an.

Trotz der Unsicherheiten im externen Umfeld hat der Markt die Fähigkeit von Fosun zur Kapitalbeschaffung sowohl im In- als auch im Ausland gut bestätigt.

Anfang Mai dieses Jahres wurde der Offshore-Konsortialkredit von Fosun International in mehreren Währungen offiziell auf den Markt gebracht und hat bisher einen Gegenwert von über 450 Mio. US-Dollar gesichert. Der Offshore-Konsortialkredit wurde gemeinsam von sieben Banken, nämlich der Bank of China, der Bank of East Asia, der Commerzbank, der Hang Seng Bank, der HSBC, der Natixis und der Standard Chartered Bank, als federführende Bank angeboten, und mehr als zehn Banken haben sich daran beteiligt.

Im Januar dieses Jahres erhielt Fosuns inländische Tochtergesellschaft Shanghai Fosun High Technology (Group) Co. Ltd. einen Konsortialkredit in Höhe von 12,0 Mrd. RMB. Das Darlehen wurde von einem Konsortium aus fünf staatlichen Geschäftsbanken bereitgestellt, nämlich der Industrial and Commercial Bank of China, der Agricultural Bank of China, der Bank of China, der China Construction Bank und der Bank of Communications als federführende Banken sowie der China Minsheng Bank, der Export-Import Bank of China und der Shanghai Pudong Development Bank als beteiligte Darlehensgeber.

Die umfangreiche Kreditunterstützung, die Fosun von in- und ausländischen Banken gewährt wurde, ist eine Anerkennung der Maßnahmen des Schuldenmanagements von Fosun, wie z.B. die Beschleunigung des Verkaufs von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten und die Rückführung von Liquidität, durch die führenden Finanzinstitute. Die umfangreiche Unterstützung durch Banken war für Fosun auch insofern von Vorteil, als sie die Abhängigkeit von Finanzierungen auf dem offenen Markt verringerte und das anschließende Liquiditätsmanagement sowie die nachhaltige Geschäftsentwicklung förderte.

Fosun gelang es trotz des schwierigen globalen Finanzumfelds, stabile Kreditindikatoren von internationalen Agenturen wie S&P zu erhalten. Dies ist auch auf Fosuns Strategie „schlank und gesund" zurückzuführen, die die endogene Dynamik der Gruppe für ein nachhaltiges Wachstum durch den Zyklus weiter gestärkt hat, indem sie ihre Aktiva- und Passiva-Struktur kontinuierlich optimiert und den Ausstieg aus nicht-strategischen und nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten verstärkt hat. Für das Gesamtjahr 2022 wurden auf Konzernebene Vermögenswerte in Höhe von über 40 Mrd. RMB aus dem Vertrag ausgeschieden und fast 30 Mrd. RMB an Barmitteln zurückerhalten.

Die Initiativen von Fosun im Rahmen des Programms „schlank und gesund" haben auch den Aufschwung des Geschäftsbereichs Heimkonsum vorangetrieben. Im ersten Quartal dieses Jahres zeigten Fosuns Konsum- und Kulturreisegeschäft eine starke Aufwärtsdynamik. Yuyuan Inc. erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 15,244 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 22,61% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz im Bereich Schmuck und Mode erreichte 11,494 Mrd. RMB, ein Anstieg von 28,55% im Vergleich zum Vorjahr. In Verbindung mit den positiven Auswirkungen der weltweiten Lockerung der Reisebeschränkungen verdoppelte Fosun Tourism Group (FTG) den zurechenbaren Gewinn im ersten Quartal gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022, wobei der Umsatz von Club Med 5,004 Mrd. RMB erreichte, ein Anstieg von etwa 44,2% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022; Während der diesjährigen Maifeiertage übertraf der Gesamtumsatz von Club Med China den des gleichen Zeitraums im Jahr 2022 um etwa das Achtfache und den des gleichen Zeitraums im Jahr 2019 um etwa 110%.

