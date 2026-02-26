PETA Deutschland e.V.

Tierisch viele Gefühle! PETAKids bietet exklusives Pixi-Buch für die frühkindliche Bildung - kostenfrei für Kitas und Familien

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Große Gefühle im kleinen Kultformat: PETAKids veröffentlicht ein exklusives Pixi-Buch vom Carlsen Verlag, das Kindern ab drei Jahren in die faszinierende Gefühlswelt der Tiere mitnimmt. "Tierisch viele Gefühle! Wie Tiere lieben, trösten und zusammenhalten" zeigt auf 24 Seiten schon den Kleinsten, wie eng Tiere miteinander verbunden sind und wie viel Empathie in ihnen steckt. Das Pixi kann ab sofort kostenfrei über das Bildungsportal und den PETAStore vorbestellt werden. Am 10. März wird das Buch auf der didacta 2026 in Köln offiziell erstvorgestellt und ist ab diesem Tag über die Websites erhältlich. Zudem kontaktiert PETAKids deutschlandweit Träger von Kindertageseinrichtungen, um sie über die Neuerscheinung zu informieren und einen Austausch anzuregen.

"Tierschutz fängt im Kinderzimmer an! Das exklusive Pixi-Buch für PETAKids bringt Heranwachsenden ab drei Jahren die Gefühle und Bedürfnisse von Tieren näher und bestärkt sie in ihrer Begeisterung für diese", so Mareike Homann, Fachreferentin für PETAKids bei PETA. "Es erzählt von tröstenden Elefanten, liebevollen Hühnermüttern und kreativen Raben - damit nachfolgende Generationen einen neuen Blick auf die fantastischen Fähigkeiten unserer Mitlebewesen bekommen."

Frühkindliche Bildung im kultigen Pixi-Format

Kinder sind von Tieren fasziniert - doch unsere Gesellschaft lehrt sie früh, Tiere nach ihrem Nutzen für den Menschen zu bewerten. Genau hier setzt das exklusive Pixi-Buch (Copyright: Carlsen Verlag GmbH; Text: Anke Peterson; Illustration: Eva Künzel) an: Kindern ab drei Jahren vermittelt es altersgerecht und einfühlsam, dass Tiere fühlende Individuen mit eigenen Bedürfnissen, Beziehungen und Persönlichkeiten sind. So wird Empathie schon vor dem Lesealter gestärkt. Nach dem Erfolg des Kindersachbuchs "Die Geheimnisse der Tierwelt" erweitert PETAKids damit sein Bildungsangebot nun gezielt für die Jüngsten. Es eignet sich für den Einsatz in Kitas, im Vorschulbereich sowie zu Hause und ist ab sofort kostenlos über das Bildungsportal für pädagogische Fachkräfte und im PETAStore fürs heimische Kinderzimmer bestellbar.

Die offizielle Erstvorstellung findet auf der didacta 2026 (10. bis 14. März) in Köln statt. Auf Europas größter Bildungsmesse treffen Verlage, Vereine, Herausgeber von Bildungsmedien sowie tausende Lehrpersonen, pädagogische Fachkräfte und Erziehende zusammen. PETAKids nutzt die Messe für den fachlichen Austausch und stellt dort neben dem neuen Pixi-Buch auch seine weiteren Bildungsangebote vor. Exemplare werden vor Ort kostenfrei verteilt.

PETAKids - PETAs Bildungskampagne für Kinder und Jugendliche

Mit der Kampagne PETAKids stärkt PETA das Bewusstsein von Kindern für einen achtsamen und respektvollen Umgang mit allen Lebewesen im Sinne des Beutelsbacher Konsenses: PETAKids möchte die Kinder und Jugendlichen dazu ermutigen, den gesellschaftlichen Umgang mit anderen Lebewesen kritisch zu hinterfragen. PETAKids bietet dafür kostenfreie kindgerechte, fundierte Bildungs- und Informationsmaterialien, Workshops mit qualifizierten Tierrechtsreferenten sowie die Webseite PETAKids.de mit vielen tierischen Wissensangeboten und Tierschutztipps.

PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein - eine Form von Diskriminierung, bei der Tiere aufgrund ihrer Artzugehörigkeit abgewertet werden.

Weitere Informationen:

PETA.de/Neuigkeiten/Pixi-Buch-Tierisch-viele-Gefühle

Bildungsportal.PETA.de/Unterrichtsmaterialien/Pixi

PETAStore.de/Pixi-Buch-Tierisch-viele-Gefühle

Bildungsportal.PETA.de

PETAKids.de

Original-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell