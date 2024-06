Papenburg Marketing

Kreuzfahrt: Wo das neue Traumschiff für Mickey Mouse entsteht

In den Sommerferien kommen im Besucherzentrum der MEYER WERFT große und kleine Gäste dem Schiffbau nah

Kostenfreie Kinder-Rallye

Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit auch die große Zeit der Ausflüge: Eines der Top-Ziele im Norden Deutschlands lockt in diesem Sommer mit einem spektakulären Kreuzfahrtschiff: Auf der Papenburger MEYER WERFT entsteht das neue Traumschiff für Mickey Mouse: Die "Disney Treasure", 341 Meter lang und eines der modernsten Kreuzfahrtschiffe der Welt, ist vom Besucherzentrum der Werft aus zum Greifen nah. Faszinierend für große und kleine "Sehleute".

Das neue Traumschiff für Mickey Mouse, mit dem sich die US-Reederei speziell an Familien mit Kindern richtet, ist nur eines von insgesamt drei Kreuzfahrtschiffen, die während der Ferien hautnah zu sehen sind. So sind während der täglichen Öffnungszeiten des Besucherzentrums der MEYER WERFT auch zwei weitere Kreuzfahrt-Neubauten zu bestaunen.

"Derartig nah kommt man Hightech-Schiffbau nirgendwo sonst auf der Welt", betont Thorsten Eden, Betriebsleiter des Besucherzentrums. Zu jeder Führung haben die jüngsten Besucher im Rahmen einer kostenfreien Kinder-Rallye zusätzliche Chancen auf eine Überraschung. Möglich sind auch Premium-Touren mit Fahrt über das Werftgelände oder spezielle Gruppen-Angebote.

Karten für das Besucherzentrum der MEYER WERFT (Erwachsene ab 13 Euro pro Person, Kinder ab 6,50 Euro) unter www.besucherzentrum-meyerwerft.de oder spontan vor Ort.

Papenburg zählt zu den Top-Reisezielen in Niedersachen. Die Papenburg Marketing GmbH vermarktet den südlichsten Seehafen und zugleich die längste Fehnkolonie Deutschlands als attraktive Destination, entwickelt Reiseangebote sowohl für Gruppen als auch für Individualgäste und ist darüber hinaus Veranstalter von Eventreihen in der Stadt. Außerdem betreibt die Papenburg Marketing GmbH das Besucherzentrum Meyer Werft: Dieses hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Nirgendwo sonst auf der Welt, ist Hightech-Schiffbau so hautnah erlebbar.

www.papenburg-marketing.de und www.besucherzentrum-meyerwerft.de

