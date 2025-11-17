Syntellix AG

Syntellix-Markteinführung in China erfolgreich: Wesentlicher Meilenstein der Unternehmensgeschichte

Markteintritt auf nationalen Fachkongress in Tianjin/China mit mehreren Zehntausend Teilnehmern

Hannover/Tianjin/Singapur (ots)

Wenige Monate nachdem die Syntellix AG von der chinesischen NMPA (National Medical Products Administration) in Peking, die für die Regulierung, Registrierung und Überwachung von Medizinprodukten für den chinesischen Markt von staatlicher Seite verantwortlich ist, die Produktzulassung für die Volksrepublik China erhalten hat, ist nunmehr auch der Markteintritt in China erfolgreich vollzogen.

Die Markteinführung erfolgte anlässlich der 24. Akademischen Konferenz der Chinesischen Medizinischen Gesellschaft und des 17. COA-Kongresses der Chinesischen Orthopädische Gesellschaft (COA) in Tianjin, veranstaltet von der dortigen Medizinischen Gesellschaft Tianjin, mit mehreren Zehntausend Teilnehmern aus allen orthopädischen Fachrichtungen und dem Schwerpunkt "Integration von Grundlagenforschung und klinischer Praxis, multidisziplinäre Zusammenarbeit zum Aufbau einer erstklassigen akademischen Plattform". In unmittelbarer Nachbarschaft etablierter Global Player war Syntellix mit einem eigens für diese Veranstaltung entwickelten modernen Ausstellungs-Stand vertreten. Die Resonanz auf die weltweit einzigartigen für Patienten wie Anwender äußerst vorteilhaften Implantate von Syntellix war erwartungsgemäß hervorragend. Die erste signifikante Lieferung nach China ist bereits ausgeliefert, mehrere weitere stehen kurzfristig zur Auslieferung an den äußerst engagierten chinesischen Distributions- und Kooperationspartner von Syntellix an, der eigens für seine Aktivitäten im Hinblick auf die Produkte von Syntellix zudem völlig neue Räumlichkeiten in China eingerichtet hat. Mit der bereits im Frühsommer erreichten Produktzulassung für China hatte Syntellix das wichtigste strategische der Gesellschaft erreicht - mit der nunmehr plangemäß und erfolgreich vollzogenen Markteinführung können die lange angestrebten Potenziale des wichtigsten Marktes der Welt mit über 1,4 Milliarden Menschen ausgeschöpft werden.

Syntellix-Chef Claassen kommentiert: "Nach 17 Jahren Arbeit und 7 Jahren Fokus auf China haben wir geschafft, was fast alle für unmöglich hielten und manche verhindern wollten: Als Startup aus Hannover haben wir die Tür ins Reich der Mitte geöffnet und wurden dort wärmstens willkommen geheißen. Dies erreicht zu haben, ist für uns ein Meilenstein."

Über Syntellix:

Die Syntellix AG, ein globaler Pionier in Biomedizintechnik, Material & Life Science, ist als einziges Unternehmen der Welt mit Zulassungen für bioabsorbierbare metallische Implantate in mehr als 70 Ländern auf 5 Kontinenten und Zehntausenden erfolgreich durchgeführter Operationen sowie höchster Patientenzufriedenheit weltweiter Protagonist und Markt- und Technologieführer auf dem Gebiet bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate. Das Unternehmen wurde mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft, der Zukunftspreis des deutschen Gesundheitswirtschaft, der German Medical Award, der STEP Award, die Auszeichnung als "Innovator des Jahres" und der German Innovation Award in Gold sowie international als "Product of the Year" beim Sustainability Award. Mittlerweile weisen mehr als 50 medizinisch-wissenschaftliche Fachveröffentlichungen Sicherheit, Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der von Syntellix entwickelten MAGNEZIX®-Implantate nach, welche für zahlreiche klinische Anwendungen als "vorteilhaft" und sogar als "klinisch überlegen" gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bezeichnet werden.

