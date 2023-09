ddp media GmbH

Top-Personalien beim Medientechwert action press

Frankfurt am Main/Hamburg (ots)

Bildagentur stellt Weichen durch personelle Ausrichtung auf den neuen Industriestandard Streaming

Daniel Nikolic neuer Chefredakteur, Frank Glandorf neuer CFO

Als erste Bildagenturgruppe überhaupt wird die action press AG (Frankfurt) die Transformation von der bisherigen Print-Fokussierung auf den zu erwartenden neuen Industriestandard Streaming digitaler Media-Assets mit der britischen SmartFrame Technologies Ltd. (London) in allen betrieblichen Prozessen abbilden und hat sich personell entsprechend neu aufgestellt: Im Zuge ihrer Gliederung in die drei Geschäftsfelder klassische Bildagentur, Streaming und KI-gesteuerte Inhalte beruft sie zum 1. September 2023 erstmals in ihrer über fünfzigjährigen Geschichte einen Chefredakteur und einen CFO (Chief Financial Officer).

Neuer Chefredakteur der action press-Gruppe ist Daniel Nikolic (42 Jahre), der seit 2017 als Visual Content and Assignment Editor bei der action press-Tochter ddp media GmbH tätig ist. Führungserfahrung gewann er unter anderem als Leiter der Bildbearbeitung (2008 bis 2012) bei der Agentur face to face, die 2021 von action press übernommen wurde. Nach einem Zwischenstopp als Bildredakteur bei Insight Media (2012 bis 2017) kam er in die ddp-Gruppe, wo er Hauptverantwortlicher für redaktionelle und technische Aufgaben mit der in Stockholm ansässigen internationalen Bildagentur und ddp-Tochter Stella Pictures AB wurde. Seit zwei Jahrzehnten deckt Stella die wichtigen Events in Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark mit den Schwerpunkten Royals, Prominente und Sport ab. Zu Nikolics Rüstzeug gehört seine hohe IT-Affinität. Als Chefredakteur steht er ab sofort an der Spitze der Gemeinschaftsredaktion der action press AG mit ihren Tochtergesellschaften action press international GmbH (Redaktionsleiterin Bettina Geschwind, seit 2004 dabei) und ddp media GmbH (Chef vom Dienst Holger Stevens, seit 2013 dabei).

Mit seiner langjährigen funktionsübergreifenden Managementerfahrung im Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen und in der IT ist Diplom-Kaufmann Frank Glandorf (50 Jahre) neuer kaufmännischer Leiter der action press AG. Seine Sachkunde in der Implementierung von Software, der Optimierung von Prozessen (Automatisierung, Digitalisierung, Arbeitsabläufe) und die profitable Weiterentwicklung durch Umsetzung von Kostenmanagement qualifizieren den neuen Verantwortungsbereich. Frank Glandorf wird auch die anstehenden Investitions- und Finanzierungsprojekte der action press AG begleiten. Zudem kennt er sein neues Arbeitsumfeld, war der gelernte Steuerfachmann bereits von 2008 bis 2009 kaufmännischer Leiter von action press und von 2009 bis 2011 in gleicher Funktion bei ddp in Hamburg.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit Daniel Nikolic einen Chefredakteur aus den eigenen Reihen für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten", so action press AG-Vorstand Ulli Michel. "Neben gelebtem Pragmatismus sticht Nikolic durch seine starke Digitalkompetenz heraus, Publishern und Contentprovidern erschließen wir nun starke Monetarisierungsmöglichkeiten".

"Ebenso freuen wir uns über die Rückkehr von Frank Glandorf zu action press", so Vorstand Prof. Moritz Hunzinger. "Glandorf ist eine strategisch denkende, umsetzungsstarke Unternehmerpersönlichkeit mit ausgeprägter Markt- und Kundenorientierung, der zudem über fundierte Kenntnisse über die Bildbranche hat".

Erfolgreiche Bildmarken unter einem Dach

Die action press AG, deren Stammhaus 1970 gegründet wurde, vereint unter einem Dach die Bildagenturmarken action press, die führende europäische Marke für Entertainmentinhalte, und den ressortübergreifenden Qualitätsanbieter für Pressfotografie ddp images.

Zu ddp images zählen Pictures Press, Intertopics und Food Centrale (die auf den Webportalen von Microsoft auf Deutsch, Englisch und Spanisch mit einem neuen Erlösmodell erscheint) sowie seit 2019 die in Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark präsente Stella Pictures AB (Stockholm) mit herausragenden Produktionen über die skandinavischen Royals, die 2022 vollständig erworben wurde. Zusätzlich werden ddp-Fotos über die internationale Plattform von Reuters Connect weltweit vertrieben. Täglich werden insgesamt bis zu 50.000 Pressebilder und Videos von 5.000 Fotografen und 130 Partneragenturen aus 120 Ländern bearbeitet und nach höchsten redaktionellen Standards verschlagwortet.

Seit 2020 wird die im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gehandelte action press AG von Prof. Moritz Hunzinger (Frankfurt) und Ulli Michel (Hamburg) gemeinsam geführt. Das Grundkapital der action press AG beträgt 22,05 Mio. Euro. Weitere 22,05 Mio. Aktien dienen als Akquisitionswährung. Seit Mai 2023 verfügt die action press AG über eine Gesamtanzahl von 200 Mio. Bildern und Videos im Bestand. Damit ist action press im Besitz eines der größten Kataloge, in einem Unternehmen gebündelter digitaler Media-Assets weltweit.

Streaming digitaler Media-Assets mit der britischen SmartFrame Technologies (London)

Mit der SmartFrame-Technologie gelingt action press die Monetarisierung der Bildaufrufe im Internet statt wie bisher die Nutzung der Fotos gegen eine feste Gebühr lizensieren zu lassen. Endlich erschließen Sportclubs und -Ligen neue Umsatzquellen und erzielen eine stärkere Fanbindung aufgrund des hochwertigen Medienmaterials. Der jeweilige Verband zahlt die Assignments und Werbekunden zahlen pro Aufruf, hat das volle Eigentum und die Kontrolle über die aufgenommenen Bilder. Hinzu kommt der Schutz gegen Fotodiebstahl. Abhängig von der Anzahl an Seitenbesuchen (Page Impressions) erhalten Medien einen Anteil der Werbeerlöse und zahlen nichts. Verlage erhalten kostenlosen Zugriff auf hochwertiges Bildmaterial. Die Streaming-Plattform erlaubt die Platzierung attraktiver, interaktiver und mehrformatiger In-Image-Werbung, die Einnahmen daraus werden zwischen den beteiligten Parteien aufgeteilt.

Das Bildarchiv von action press im Laufe der Zeit:

1999: action press hat 6,8 Mio. Fotos, 24 Partneragenturen, 600 Fotografen und ist in 20 Ländern vertreten.

2021: action press hat 150 Mio. Fotos, 130 Partneragenturen, 5.000 Fotografen und ist in 120 Ländern vertreten.

2022: action press hat 160 Mio. Fotos, 130 Partneragenturen, 5.000 Fotografen und ist in 120 Ländern vertreten.

2023: action press hat 200 Mio. Fotos, 130 Partneragenturen, 5.000 Fotografen und ist in 120 Ländern vertreten.

