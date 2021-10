Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr

Benefizkonzerte des World Doctors Orchestra und Heeresmusikkorps Koblenz im November 2021 in Frankfurt und Koblenz

Das World Doctors Orchestra (WDO) verbindet musikalischen Höchstgenuss mit globaler medizinischer Verantwortung. Dreimal im Jahr tauschen jeweils ca. 100 Ärztinnen und Ärzte des WDO-Musikerkreises von mittlerweile über 1.500 Medizinern aus 60 Nationen ihre Kittel gegen Abendkleid und Frack, um gemeinsam für einen guten Zweck zu musizieren. Mit den Konzerterlösen unterstützt das WDO medizinische Projekte. Geleitet wird das WDO von seinem Gründer und Dirigenten Prof. Dr. Stefan Willich, Professor der Medizin an der Charité Universitätsmedizin Berlin und ehemals Rektor der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Im November 2021 kommt es erstmalig zu einer besonderen musikalischen Zusammenarbeit zwischen dem World Doctors Orchestra und dem Heeresmusikkorps Koblenz (HMusKorps Koblenz), welches von Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe geleitet wird. Mit seinem fünfzigköpfigen sinfonischen Blasorchester und den zahlreichen kleineren Besetzungen ist das HMusKorps Koblenz Koblenz der musikalische Botschafter der Bundeswehr in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und auch weit darüber hinaus. Oberstarzt Prof. Dr. Richard Feyrer, Chefarzt der Herzchirurgie am Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz und langjähriger Trompeter im WDO, initiierte die reizvolle Kooperation und wird selbst Teil des Ensembles sein. Für die zwei Konzerte am 3. November in der Alten Oper in Frankfurt und am 4. November in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz setzen sich die Musiker des WDO und HMusKorps Koblenz Koblenz zu einem gemeinsamen Sinfonieorchester unter der wechselnden Leitung von Stefan Willich und Alexandra Schütz-Knospe zusammen. Auf dem Programm stehen Richard Strauss' sinfonische Dichtung "Eine Alpensinfonie" sowie Arrangements aus Film-, Rock- und Popmusik aus der Feder des ehemaligen Leiters des HMusKorps Koblenz Koblenz, Oberstleutnant a.D. Robert Kuckertz. Die Erlöse des Konzerts in Frankfurt werden an die LEBERECHT-Stiftung (www.leberecht-stiftung.de) gespendet, die Einnahmen des Koblenzer Konzerts gehen an den Verein HELFT UNS LEBEN (www.helftunsleben.de).

Konzerttermine:

Mittwoch, 03. November 2021, 20:00 Uhr | Alte Oper, Frankfurt

Donnerstag, 04. November 2021, 19:30 Uhr | Rhein-Mosel-Halle, Koblenz

Die Konzerte werden großzügig von der CompuGroup Medical unterstützt.

