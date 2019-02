Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst

Einweihung des neuen Bettenhauses am BundeswehrZentralkrankenhaus

Ein Dokument

Koblenz (ots)

In einem Festakt wird die Kommandeurin und Ärztliche Direktorin des BundeswehrZentralkran-kenhauses Koblenz, Generalarzt Almut Nolte, am 13. Februar 2019 das neue Bettenhaus (Gebäu-de W) zur Nutzung freigeben. Begleitet wird die Zeremonie durch das Heeresmusikkorps KOB-LENZ. An die Segnung durch die Militärseelsorge mit Mitarbeitern jüdischen und muslimischen Glaubens schließen sich Führungen durch das neue Gebäude an.

Hinweise für die Presse:

Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.

Termin: 13. Februar 2019, 15:30 bis ca. 17:30 Uhr

Ort: BundeswehrZentralkrankenhaus Koblenz, Rübenacher Str. 170, 56072 Koblenz

Programm: 15:30 bis ca. 17:00 Uhr - Ansprachen und Indienststellung des neuen Bettenhauses mit musikalischer Begleitung durch das Heeresmusikkorps KOBLENZ, Segnung des Gebäudes durch die katholische und evangelische Militärseelsorge mit Mitar-beitenden jüdischen und muslimischen Glaubens, anschließend Gelegenheit zur Besichtigung des neuen Bettenhauses

Anmeldung: Mit beiliegendem Anmeldeformular bis 11. Februar 2019, 12:00 Uhr. - Telefax: 0261/ 281 - 2002 oder E-Mail: Stefanieheydenreich@bundeswehr.org

Pressekontakt:

Hauptmann Stefanie Heydenreich

- Telefon: 0261/281 - 2030

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuell