Internationales Symposium "Gesundheit und Leistung bei Hitzestress" 17. April - 18. April 2018

Koblenz (ots) - Einsätze in heißen Klimazonen (wie z.B. in Mali, Somalia, Afghanistan) sind bekanntlich mit hohen Hitzebelastungen verbunden. Häufig unterschätzt wird, dass es auch in Deutschland - bei scheinbar unkritischen Umgebungstemperaturen - zu gesundheitlichen Gefährdungen durch Hitzestress kommen kann. Das Marschieren, Tragen von Lasten etc. führt einerseits zu einer enormen Steigerung der Wärmeproduktion, andererseits ist die Wärmeabgabe durch die starke Isolation militärischer Schutzbekleidung erheblich eingeschränkt. Daher kann es selbst bei gesunden jungen Erwachsenen zu einem starken Anstieg der Körperkerntemperatur kommen.

Um Hitzezwischenfälle zu vermeiden und um ggf. adäquat zu reagieren, sind geeignete Präventionsmaßnahmen wie auch wirkungsvolle Rettungsmaßnahmen erforderlich. Das Institut für Präventivmedizin der Bundeswehr führt deshalb am 17.-18. April 2018 in Koblenz ein internationales präventivmedizinisches Symposium zum Thema "Gesundheit und Leistung bei Hitzestress" durch, auf dem Vertreter der Teilstreitkräfte und Organisationsbereiche sowie nationale und internationale Experten vortragen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Symposiums ist die weniger stark ausgeprägte Fitness und Belastbarkeit vieler junger Erwachsener: Dies macht Anpassungen in der Ausbildung nötig, weil Rekruten zu Beginn der Grundausbildung nicht die erforderliche Fitness einbringen. Als eine mögliche Lösung wird die individualisierte körperliche Ausbildung in den Streitkräften thematisiert werden.

