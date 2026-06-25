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Sommer, Sonne, Langeweile: Eine Einladung zum bewussten Nichtstun während des Urlaubs

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Frankfurt am Main (ots)

Ferien ohne Programm? Kaum denkbar! Momente des Leerlaufs machen nervös. Die Angst vor Langeweile ist weit verbreitet - obwohl doch die Sehnsucht nach leeren Kalendern, länger scheinenden Tagen und nach "Me-Time" so groß ist. Ein Paradoxon, das die Welt in Atem hält und an der Regeneration hindert. Wer wieder mehr Langeweile ins Leben lässt, entdeckt nicht nur den Sommerabend neu, sondern findet auch leichter in entspannten Schlaf. Die Hotelmarke Premier Inn stützt sich auf Expertenwissen und hält ein Plädoyer für mehr Mut zur Langeweile, die sich auch auf einem Städtetrip einstellen kann - und das ist eine ausgesprochen gute Nachricht.

Die gleichmäßige Geräuschkulisse einer Fußgängerzone, der ungerichtete Blick über den Domplatz - es gibt sie heutzutage nur noch selten: Momente des Leerlaufs, in denen sich eine merkwürdige Trägheit im Körper ausbreitet. In diesen Augenblicken entsteht Langeweile. Doch sie ist meist unerwünscht, gar gefürchtet und wird oft mit dem Griff zum Smartphone im Keim erstickt. Dabei ist Langweile in vielerlei Hinsicht wichtiger denn je - nicht zuletzt wegen ihrer unterschätzten Fähigkeit, Menschen leise, aber beharrlich in den Schlaf zu lenken. Bei aller Abenteuerlust und Entdeckungsfreude lohnt es sich also, der Langeweile in der Ferienzeit Raum zu geben und die trägen Momente zu genießen. Wer Unterstützung beim Abschalten braucht, ist bei Premier Inn richtig. Auf der Website der Hotelkette warten nicht nur die langweiligsten Hörgeschichten Deutschlands auf schlafwillige Hörer, sondern auch leicht verständliches Hintergrundwissen zur Langeweile und zum Schlaf im Allgemeinen.

Das Gehirn: Meister der Effizienz

Warum genau ist aber die Langeweile eine Chance und nicht der Feind der produktiven Gesellschaft oder Zeichen eines unkreativen Charakters? "Sie ist ein neurobiologischer Zwischenraum, in dem das Gehirn prüft, ob Aufmerksamkeit nötig ist", erklärt Schlafexpertin und Psychotherapeutin Dr. Carolin Marx Dick. "Gibt es gerade keine Gefahr und keinen Reiz, entfaltet die Langeweile ihre zarte Stärke: Sie lädt zum Schlafen ein, aber sie zwingt nicht." Lange waren Forschende unschlüssig darüber, weshalb uns Situationen voller Monotonie schläfriger machen als ein vollgepackter Tag. Die Antwort kommt aus einem Bereich im Gehirn: dem Nucleus accumbens, dem kleinen Orchestergraben für Motivation und Lust. Dieses Zentrum der Antriebe spielt offenbar eine Doppelrolle, da dieser Bereich nicht nur Begeisterung auslöst, sondern auch Schlaf - und zwar den tiefen, trägen Slow-Wave-Schlaf, der eigentlich in der Nacht verortet ist. Dr. Carolin Marx-Dick beschreibt den Prozess so: "Wenn die Welt zu wenig bietet, wenn die Reize ausbleiben oder monoton werden, dann sinkt die Aktivität dieses Belohnungszentrums und das Molekül Adenosin übernimmt: Die Wirkung dieses stillen Botschafters der Müdigkeit ist genau in dieser Hirnregion besonders ausgeprägt. Es ist der gleiche Stoff, den Koffein normalerweise blockiert - damit Körper und Geist wach und aufmerksam bleiben."

Echt zum Gähnen: Bewusst anspruchslose Geschichten und monotone Stimmen

Gerade in der ungewohnten Umgebung eines Hotelzimmers ist es wichtig, das Motivationssystem gewissermaßen zu langweilen, um in den Ruhemodus zu schalten. An dieser Stelle setzt Premier Inn mit drei beinahe hypnotischen Hörgeschichten an. Wer der mit sanft-monotoner Stimme gelesenen Musterverordnung lauscht, dem fallen sicher schnell die Augen zu. "Wo die Liebe hinschläft" ist dagegen der Titel der langweiligsten Liebesgeschichte - von Romantik eher keine Spur.

Neben dem Effekt der Langweile wirken hier auch die gleichmäßigen, beruhigenden Töne oder Stimmen - und zwar auf den Parasympathikus. "Dieser Teil des Nervensystems ist für Entspannung und Regeneration zuständig und reduziert den Cortisolspiegel", beschreibt Physiotherapeut Thomas Aufmkolk. "So verlangsamt sich der Herzschlag; Puls, Blutdruck und die allgemeine Anspannung sinken und die Produktion des Schlafhormons Melatonin wird angeregt." In diesem Sinne, möge der Sommerurlaub gerne auch seine langweiligen Momente haben!

Über die Sleep Academy Experten:

Dr. Carolin Marx-Dick ist Leiterin des Zentrums für gesunden Schlaf in Dresden. Die Medizinerin hatte ihr Erweckungserlebnis in einem Schlaflabor, wo Patient:innen zwar eine Diagnose erhielten, dann aber unbehandelt wieder nach Hause geschickt wurden. Heute setzt Carolin Marx-Dick als spezialisierte Psychotherapeutin genau dort an und verhilft Menschen mit Schlafstörungen zu einer erholsamen Nacht - und damit zur mehr Leistungsfähigkeit am Tag. Dabei arbeitet sie nach dem Konzept der MIND-BODY-SLEEP-DYNAMICS(c). Dr. Carolin Marx-Dick war bereits drei Mal als Speakerin zu Gast in der Premier Inn Sleep Academy.

Thomas Aufmkolk ist staatlich geprüfter Physiotherapeut und geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Bewegung und Therapie IBT. Bei der Mobilisation seiner Patient:innen beweist er neben seinem tiefen Verständnis für die menschliche Anatomie ein feinfühliges Händchen. Wenn es um Methoden geht, um Muskulatur und Nervensystem effizient zu entspannen, um besser einzuschlafen und für eine umfassende gesundheitliche Prophylaxe auch erholsam durchzuschlafen, ist Thomas Aufmkolk der richtige Ansprechpartner. Der physiotherapeutische Allrounder war bereits drei Mal als Speaker zu Gast in der Premier Inn Sleep Academy.

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