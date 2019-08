7Sports

7Sports sichert sich neue eSports-Lizenz: StarLadder CS:GO Major live auf ProSieben FUN

Unterföhring (ots)

Mit dem Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Major in Berlin findet erstmals seit 2016 wieder ein Major eines der weltweit bedeutendsten eSports-Games in Deutschland statt. Das Finale des Spitzen-eSports-Event wird live im TV übertragen. Zwei Mal pro Jahr treffen sich die besten Profi-Teams aus der ganzen Welt bei den CS:GO Majors, um sich im alles entscheidenden Wettkampf zu messen. Diesmal richtet der eSports-Pionier StarLadder das kommende Major aus. Der eSports-Veranstalter und 7Sports haben eine Lizenz-Vereinbarung geschlossen, um die Final-Begegnungen im TV zu zeigen und digital über die Veranstaltung zu berichten. Die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group ergänzt damit ihr Premium-Rechteportfolio um ein weiteres wichtiges Event.

Eine Million US-Dollar Preisgeld

Für die Majors in CS:GO können sich eSports-Teams im Vorfeld bei kleineren Veranstaltungen, den so genannten Minors, qualifizieren. Die besten acht Teams treffen vom 5. bis 8. September in den Final-Begegnungen in der Mercedes-Benz-Arena vor bis zu 14.000 Zuschauern aufeinander. Dabei geht es um eine Million US-Dollar Preisgeld. Das spannende Finale am 8. September ist live auf ProSieben FUN ab 17.00 Uhr zu sehen. Am 11. September zeigt es ProSieben MAXX ab 1.00 Uhr im Re-live. Highlights des StarLadder Majors sind auch online auf eSports.com verfügbar.

Stefan Zant, Geschäftsführer 7Sports: "Nach dem CS:GO Major im polnischen Kattowitz berichtet ProSiebenSat.1 jetzt auch live vom zweiten Major in diesem Jahr. Das CS:GO Major von StarLadder wird viele tausende Fans vor Ort in seinen Bann ziehen. Über die Kanäle der ProSiebenSat.1 Group lassen wir auch die Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen Teil eines der bedeutendsten eSports-Events der Welt werden."

Roman Romantsov, CEO und Gründer StarLadder: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 7Sports im Rahmen unseres ersten CS:GO Majors in Berlin. 7Sports ist seit vielen Jahren Vorreiter im Bereich eSports Entertainment und bietet mit der enormen Reichweite der linearen Sender von ProSiebenSat.1 und seinen digitalen Plattformen das perfekte Zuhause für StarLadder's hochklassiges eSports-Event."

Über StarLadder:

StarLadder, einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich eSports, veranstaltet seit seiner Gründung 2001 internationale Turniere und unterhält ein eigenes Ligensystem, allen voran die StarSeries, für die Games CS:GO, Dota 2, PUBG und HearthStone. StarLadder ist bekannt für seine hohe Qualität und Innovation in den Bereichen Eventmanagement, Studio- und Videoproduktion, Live-Streaming für ein globales Publikum und die Nutzung seiner Online-Plattform für Amateur-, Semi-Profi- und Profi-Turniere.

Über 7Sports:

7Sports vereint das gesamte innovative und digitale Sportportfolio der ProSiebenSat.1 Group. Die Dachmarke für das Sportbusiness des Medienkonzerns setzt auf den Aufbau digitaler Sportplattformen, den Ausbau und die 360°-Vermarktungsstärke bei exklusiven Sportproduktionen, dem Management von Nachwuchs- und Profisportlern und hochklassigen Sport-Events. 7Sports profitiert von der langjährigen Erfahrung der ProSiebenSat.1 Group mit beliebten Sportmarken wie ran und der erfolgreichen Akquise von neuen Plattformen wie Sportdeutschland.TV oder 90min. Das ermöglicht ideale Synergien zwischen den einzelnen Sport-Segmenten. Mit der Marketing-Power von ProSiebenSat.1 im Sportumfeld zählt 7Sports zu einer der profitabelsten Plattformen für sport-affine Werbetreibende, Kooperations-Partner, Co-Investoren und Profi-Sportler im deutschsprachigen Raum. 7Sports ist eine Marke der ProSiebenSat.1 Sports GmbH.

