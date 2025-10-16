Ostseefjord Schlei GmbH

Wohlfühlzeit am Ostseefjord Schlei

Bild-Infos

Download

Kappeln (ots)

Ganz oben im Norden, kurz vor der dänischen Grenze zwischen Kiel und Flensburg, erwartet Feriengäste und Kurzurlauber eines der schönsten Ziele des Nordens: die Urlaubsregion rund um den Ostseefjord Schlei. Herzstück des früheren Wikingerlandes ist die Schlei - mit 42 Kilometern Schleswig-Holsteins längste Ostseeförde.

Dieser idyllische Landstrich ist nicht nur im Frühling und Sommer schön, auch Herbst und Winter haben einen besonderen Reiz. Wenn die Felder bestellt sind, sich der Nebel morgens schwer über die Landschaft legt, ist diese Region für Naturliebhaber ein echter Geheimtipp. Schon ein Spaziergang am menschenleeren Strand ist dann eine Wohltat für Körper und Seele.

Wenn etwas später die Sturmsaison beginnt, ändert sich das Bild erneut. Wer Wind und Wellen liebt, der ist im Winter genau richtig, wenn der Sturm an den Strand peitscht und die Gischt ins Gesicht sprüht. Im Anschluss an eine feucht-kalte Wanderung gibt es einen heißen Punsch zur Belohnung, einen Saunabesuch oder ein Glas Wein am Kamin.

Herbst und Winter bieten zudem spektakuläre Naturschauspiele. An der Großen Breite, die von der Ausdehnung her schon fast an einen See erinnert, lassen sich Singschwäne beobachten, die an der Schlei überwintern und durch ihre trompetenden Geräusche kaum zu überhören sind.

Die Schlei ist ein Korridor für den Vogelzug und dient den Vögeln als Orientierung. Besonders das Naturschutzgebiet Reesholm wird im Herbst von den ziehenden Vögeln als beliebter Rastplatz angesteuert. Schellente, Sterntaucher oder Bartmeise sind hier regelmäßig zu beobachten.

Wer einfach nur einen herbstlichen Streifzug durch die Natur genießen möchte, begibt sich auf den Naturparkwanderweg. Er führt auf 44 Kilometern von Nord nach Süd an den besonderes schönen Spots der Region entlang und hält auch im Winter traumhafte Ausblicke bereit.

Wer jetzt neugierig geworden ist und die Region am Ostseefjord Schlei kennen lernen möchte, findet alle Informationen sowie buchbare Unterkünfte auf www.ostseefjordschlei.de.

Original-Content von: Ostseefjord Schlei GmbH, übermittelt durch news aktuell