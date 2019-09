Society Relations

Shopping-Party mit Star-Auflauf im Alstertal-Einkaufszentrum

4. Late Night Shopping am 25. Oktober 2019

Hamburg (ots)

Fashion-Trends entdecken, Shopping-Vorteile genießen und mit vielen Stars feiern. Am Freitag, den 25. Oktober 2019, lädt Hamburgs eleganteste Shopping Mall Alstertal-Einkaufszentrum wieder zu einer einzigartigen Late Night Shopping Party voller Entertainment-Highlights. Mit großem Promi-Auflauf am roten Teppich, interaktiver Star-Style-Show, prominentem Live-Music-Act und Dance Beats.

Angesagte Marken & Stores bieten tolle Late Night Shopping-Vorteile

Über 240 Designer-Shops, Marken-Boutiquen, Trend-Stores, Beauty-Geschäfte, Spezialitätenhändler und Restaurants öffnen in Norddeutschlands größtem Einkaufszentrum in Hamburg Poppenbüttel einmal im Jahr bis weit nach Ladenschluss. Sonder-Aktionen, Shopping-Vorteile und exklusive Rabatte von 10, 20 und mehr Prozenten erwarten hier die Late Night Shopper. Bei toller Ausgeh-Atmosphäre und einem abwechslungsreichen Erlebnis-Show-Programm können kleine wie große Shopping-Wünsche bequem in Erfüllung gehen. Dazu geben Mode- sowie Beauty-Experten individuelle Fashion-, Styling und Make up-Tipps. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenfrei.

Fashion-Challenge 'Style Deinen Star' mit Christine Neubauer, Collien Ulmen- Fernandes und Sila Sahin

Wie stilvoll und angesagt ein im Alstertal-Einkaufszentrum gekaufter Look aussieht, zeigen gleich drei der schönsten Schauspielerinnen Deutschlands persönlich auf der Late Night-Bühne: Christine Neubauer, Collien Ulmen-Fernandes und Sila Sahin! Jede einzelne prominente Schönheit kennt sich mit Mode hervorragend aus, steht für einen ganz persönlichen Stil. Ob beruflich auf dem TV-Bildschirm, glamourös im Blitzlicht oder als Frau und Familien-Mensch im Alltag sind die drei attraktiven Fernseh-Stars gleichermaßen Trendsetterinnen für unzählige Menschen in puncto Outfit. Bei der AEZ-Late Night Show 'Style Deinen Star' wechseln die TV-Beauties erstmals die Seite. Hier erhält jeweils ein ganz besonders großer Fan die Chance, einmal Christine Neubauer, Collien Ulmen-Fernandes und Sila Sahin mit der aktuellen Mode aus den Stores des Einkaufszentrums einzukleiden. Ausgewählt werden die Fan-Stylisten vorab per Los. Die drei attraktiven Promi-Damen werden ihren neu-geshoppten Style vor großem Publikum auf dem Laufsteg präsentieren. Alle anwesenden Besucherinnen und Besucher können per Voting den schönsten Promi-Look küren, dabei selbst einen Shopping-Gutschein in Höhe von 500 Euro gewinnen. Natürlich nehmen sich alle Stars auch reichlich Zeit für Selfies und Autogramme.

Fernseh- und Theater-Liebling Hardy Krüger jr. auf der Show-Bühne

Ob als attraktiver Surfer im ARD-Vorabend-Hit 'Gegen den Wind', smarter Naturliebhaber in der ZDF-Serie 'Forsthaus Falkenau' oder als grummelnder Querschnittsgelähmter im Theater-Erfolg 'Ziemlich beste Freunde' - Hardy Krüger jr. zählt zu den beliebtesten deutschen Film- und Fernseh-Stars. Im Alstertal-Einkaufszentrum wird der weltgewandte, vielseitig talentierte Künstler als Moderator auf der Show-Bühne stehen und die interaktive Fashion-Challenge 'Style Deinen Star' moderieren.

Dance Beats von DJ John Munich & Lounge-Musik von SoLoCo

Shopping Fans können ihre Einkäufe an diesem besonderen Abend im Alstertal-Einkaufszentrum unmittelbar auf ihre Partytauglichkeit testen. Je nach Geschmack entweder auf der hippen Tanzfläche oder im gemütlichen Chillout-Areal. Für angesagte Dance Beats sorgt John Jürgens alias DJ John Munich am DJ Pult. Er gilt als einer der erfolgreichsten Event-DJs unseres Landes. Sein unvergleichlicher Sound umfasst die verschiedenen Stilrichtungen der letzten vier Jahrzehnte und sorgt für bestes Party-Feeling. Wer es entspannter mag, wird gern eine Shopping Pause mit Saxophon- und Percussion-Klängen beim Duo Soul Lounge Connection SoLoCo einlegen.

Live-Auftritte von DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik

Ein weiterer Star-Gast ist Aneta Sablik. Sie gewann 2014 die RTL-Erfolgs-Sendung "Deutschland sucht den Superstar". Ihr Sieger-Lied "The One" erreichte Platz 1 der deutschen, österreichischen und Schweizer Single-Charts und wurde als erster DSDS-Song auch in weiteren europäischen Ländern veröffentlicht. Bei zwei exklusiven Live-Auftritten können Fans wie Besucher ihr musikalisches Ausnahme-Talent hautnah erleben. Zuvor wird die attraktive Blondine zusammen mit vielen weiteren Prominenten auf dem langen roten Teppich im Alstertal-Einkaufszentrum im Blitzlichtgewitter posieren.

Exklusive Getränke-Tastings von Sekt und Wodka

Trendfood-Liebhaber, Genießer, Hobbyköche und Gourmets können sich auf die üppige Vielfalt an frischen regionalen, saisonalen Lebensmitteln und Snacks freuen. In den beliebten Restaurants, Cafes und an den festen Markt-Ständen des Alstertal-Einkaufszentrums kann nach Herzenslust probiert und genossen werden. Zusätzlich gibt es während der Shopping-Party in der Mall Verkostungen von exklusiven Getränken, die in der VIP-Lounge ausgeschenkt werden: von prickelndem Schlumberger Austrian Sparkling und original russischem Mamont Vodka.

"Von Jahr zu Jahr steigt unser Late Night Shopping in der Beliebtheit. Bei jungen Menschen, die einen aufregenden Party-Abend erleben wollen gleichermaßen wie bei etablierten Erwachsenen, die besonderes Entertainment und ein elegantes Ambiente schätzen", sagt Ludmila Brendel, Center Managerin des Alstertal-Einkaufszentrums. "Alle Hamburgerinnen und Hamburger sowie Besucherinnen und Besucher aus der Region können sich auch in diesem Jahr auf ein inspirierendes Shopping-Erlebnis mit Glamour-Faktor, Star-Feeling und Genuss freuen. Wir laden alle herzlich ein, unsere großzügigen, vielfältigen Stores zu entdecken, attraktive Einkaufsvorteile zu genießen und sich von unseren weiteren Aktionen überraschen zu lassen."

Verlosung eines exklusiven Volkswagen-Erlebnis-Wochenendes

Unterstützt wird die Shopping-Nacht von zahlreichen Partnern. Darunter: Catwalk, Schlumberger Austrian Sparkling, Mamont Vodka, Bijou Brigitte, Ciao Bella und das 4-Sterne Superior Nordport Plaza Hotel Hamburg in unmittelbarer Nähe des Hamburger Flughafens. Volkswagen City by Petschallies Hamburg sowie MOIA sorgen als exklusive Shuttle-Partner am Event-Abend für die hervorragende Anfahrt der prominenten Gäste. Als besonderes Highlight verlost der VW-City-Store unter allen Late Night Shoppern ein exklusives Wochenende in der Wolfsburger Autostadt mit Übernachtung sowie 4-Gang-Dinner im Ritz Carlton Hotel. Für die Reise stellt das Autohaus Petschallies dem Gewinner eines seiner Spitzenklasse-Fahrzeuge zur Verfügung.

Sämtliche Parkplätze auf den Parkdecks des AEZ sind beim Late Night Shopping kostenfrei.

