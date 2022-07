NP-Invest GmbH

Extremschwimmerin macht sich erneut für Sicherheit im Wasser stark

Nathalie Pohl wird Schirmherrin der Water Experience Academy

Marburg (ots)

Nathalie Pohl, erfolgreiche Extremschwimmerin und Weltrekordhalterin, ist Schirmherrin der neu gegründeten Water Experience Academy. Ziel der Academy ist es, Kindern mit Spaß das Schwimmen im Freiwasser näher zu bringen, sodass sie sich dort sicher bewegen können, Risiken und Gefahren erkennen und lernen, wie sie in Notsituationen handeln müssen.

Am 5. Juli fand der erste "Aktionstag für mehr Freiheit und Sicherheit im Wasser" im Epplesee nahe Karlsruhe statt. Rund 90 Schülerinnen und Schüler der Heinz-Barth-Schule besuchten insgesamt acht Stationen zu den Themen Schwimmen, Sicherheit und Natur. In Theorie und Praxis verbesserten sie ihre Schwimmfähigkeit, lernten das Freiwasser kennen und bauten so ihre Wasserkompetenz aus. Die Kinder waren mit großem Eifer dabei, für Viele war es sogar das erste Mal Baden im See. Nathalie Pohl ist bereits seit 2018 strategische Partnerin von RESTUBE. Sie schwimmt seit ihrem fünften Lebensjahr, seit 2014 ist sie erfolgreich in den Weltmeeren unterwegs und hat zahlreiche Rekorde aufgestellt. Die 27-Jährige sagt anlässlich des Auftakts: "Freiwasserschwimmen bedeutet für mich vor allem eines: ein unglaublich starkes Gefühl von Freiheit - Zug um Zug. Mit der Water Experience Academy wollen wir das Freiwasser für jeden sicher erlebbar machen - und das mit ganz viel Spaß. Ich freue mich sehr darauf, das Abenteuer Freiwasser mit den Schülern zu teilen."

Christopher Fuhrhop, Erfinder von RESTUBE und Gründer der Water Experience Academy, ergänzt: "Positive Erlebnisse und Sicherheit im Wasser beginnen mit Schwimmfähigkeit und dem Bewusstsein, wie man sich dort verhält. Nur wenn man Spaß beim Lernen und Erkunden hat, bleibt das Gelernte im Positiven bestehen und führt zu Inspiration und Motivation, weiter dranzubleiben." Die Inhalte der einzelnen Stationen sind im "Heft für Entdecker und Entdeckerinnen" zusammenfasst. Die Kinder können damit die relevanten Tipps fürs Freiwassererlebnis mit nach Hause nehmen. Die Inhalte werden außerdem im Schulunterricht wiederholt, damit das Erlebte der Veranstaltung nachhaltig bleibt. Die Veranstaltung im Juli am Epplesee war die erste ihrer Art, ein deutschlandweiter Ausbau ist aufgrund der großen positiven Resonanz geplant.

Mehr unter: www.nathaliepohl.de oder www.restube.com.

