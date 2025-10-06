Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH

SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026 kürt Top-Beratung

Testsieger in der Baufinanzierung

Beste Banken in der Immobilienfinanzierung gesucht und gefunden!

Bild-Infos

Download

Herrsching am Ammersee (ots)

Die Immobilienfinanzierung zählt zu den beratungsintensivsten Finanzdienstleistungen. Mit dem Bankentest "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026" bietet die Gesellschaft für Qualitätsprüfung Bankkunden erneut eine verlässliche Orientierung, um aus dem vielfältigen Angebot den passenden regionalen Finanzierungspartner auszuwählen.

Der Wohntraum der Deutschen

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen nach wie vor die größte Investition ihres Lebens. Etwa jeder zweite Deutsche lebt im eigenen Zuhause. Ein Eigenheim, das häufig nicht nur Sicherheit und Unabhängigkeit bedeutet, sondern auch als "Betongold" gilt. Vermietet dient es als zusätzliche Einkommensquelle, selbst genutzt schützt es im Alter vor steigenden Wohnkosten. Damit diese Anlage- und Vorsorgestrategie langfristig trägt, ist eine individuelle, ganzheitliche und qualitativ hochwertige Beratung entscheidend.

Auf der Suche nach einer Baufinanzierung bzw. Immobilienfinanzierung

Die Finanzierung privater Wohnimmobilien wird in Deutschland maßgeblich von Regionalbanken getragen. Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Kreditbanken zählen zu den wichtigsten Partnern für Bauherren und Käufer. Für Verbraucher ist es jedoch schwierig einzuschätzen, ob die in der Filiale bzw. von der Bank vor Ort angebotenen Leistungen tatsächlich optimal zum persönlichen Bedarf passen. Genau hier setzt der Bankentest an. Die Auszeichnung "SEHR GUT in der Baufinanzierung" unterstützt Verbraucher bei der Auswahl eines starken und ausgezeichneten Finanzierungspartners vor Ort.

Ausgezeichnete Banken als Finanzierungspartner vor Ort

Die Wahl der besten Dienstleister im Bereich Baufinanzierungsberatung ist eng verknüpft mit dem etablierten Bankentest "BESTE BANK vor Ort". Grundlage der Auszeichnung 2026 sind mehr als 200 Beratungsgespräche zum Thema Baufinanzierung, die im Jahr 2025 (von Januar bis September) in Regionalbanken in ganz Deutschland durchgeführt wurden. Dabei kamen ausschließlich Tester mit bankspezifischer Ausbildung zum Einsatz, die anhand eines realistischen Kundenprofils und eines standardisierten Frage- und Analysebogens gearbeitet haben.

Die ganzheitliche Beratung als besondere Hürde

Im Zentrum stand die Frage: Wie ganzheitlich beraten Banken ihre Kunden?

Bewertet wurde nicht nur die Machbarkeit der Finanzierung selbst, sondern auch, ob die getesteten Banken flankierende und wesentliche Themen wie Einkommensabsicherung (z. B. Krankentagegeld oder Berufsunfähigkeitsversicherung), Todesfallabsicherung oder Altersvorsorge berücksichtigt haben. Eine exzellente Beratung umfasst also mehr als Zinsbindung, Laufzeit oder ein KfW-Darlehen. Sie stellt die langfristige finanzielle Stabilität des Kunden in den Mittelpunkt.

Das Gesamturteil bezieht auch den digitalen Ersteindruck mit ein

Neben Service- und Beratungsqualität fließt in den Bankentest auch der "Digital-Check" mit ein. Dieser analysiert, welchen Ersteindruck Verbraucher über die jeweilige Website gewinnen. Die Spanne reicht von der Informationsvielfalt zum Thema Baufinanzierung über die Vielfalt der Kontaktwege bis hin zu digitalen Services wie bspw. einer Checkliste oder auch eine Online-Finanzierungsanfrage.

Aktuelle Ergebnisse

Mit dem Test "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2026" setzt die Gesellschaft für Qualitätsprüfung den Standard für Beratungsqualität und gibt Verbrauchern eine klare Orientierung auf ihrem Weg in das eigene Zuhause.

Landingpage "Baufinanzierung" mit allen Beiträgen, Interviews u.v.m. rund um den Bankentest im Bereich Immobilienfinanzierung.

Ergebnisbericht mit den Top-Banken je Bundesland bzw. Region.

Original-Content von: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, übermittelt durch news aktuell