Continentale Versicherungsverbund

Continentale Krankenversicherung: "Parkplatz" für Dokumente - mehr Service für RechnungsApp-Nutzer

Dortmund (ots)

Die Continentale Krankenversicherung hat ihre erfolgreiche RechnungsApp um einen "Parkplatz" für Dokumente erweitert. Ab sofort können Kunden ihre Rechnungen und Rezepte in der App erst einmal sammeln, ohne sie zur Erstattung einzureichen. Denn oft lohnt es sich, die Rechnung nicht einzureichen, um stattdessen lieber eine Beitragsrückerstattung von der Continentale zu erhalten. Ob und wann Kunden die gesammelten Belege erstatten lassen, können sie noch Jahre später entscheiden. So behalten beispielsweise Versicherte, deren Tarife Beitragsrückerstattungen (BR) oder Pauschalleistungen (PL) vorsehen, leichter die Übersicht: Sie können ihre Rechnungen in der App so lange "parken", bis deren Erstattung den Vorteil aus der BR/PL übertrifft und es sich lohnt, sie zur Abrechnung weiterzuleiten. Das geht einfach und schnell: Kunden können die Rechnungen jederzeit abrufen und in der RechnungsApp mit möglichen Rückerstattungsbeträgen abgleichen.

"Die Continentale bietet traditionell Tarife an, die auf das eigenverantwortliche Handeln der Versicherten und die Rückerstattung von Beiträgen setzen", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Kranken der Continentale. "Mit der neuen Parkplatz- Funktion in der RechnungsApp führen wir diese Philosophie auch in der digitalen Welt weiterhin konsequent fort. Wir erleichtern unseren Kunden damit die Entscheidung, ob es sich tatsächlich für sie lohnt, Rechnungsbelege einzureichen oder besser eine Beitragsrückerstattung in Anspruch zu nehmen."

Einreichen oder parken - Kunden entscheiden selbst

Mit dem neuen Service zählt die Continentale zu den Vorreitern am Markt. Die Parkplatz-Funktion steht allen Kunden zur Verfügung, die sich bereits mit dem TAN-Verfahren in der App registriert haben. Die Belege lassen sich als Fotos, QR-Codes oder PDF-Dateien hochladen. Die Nutzer der App entscheiden zu jeder Zeit selbst, ob sie ihre Rechnungen sofort einreichen oder erst einmal "parken". Die RechnungsApp informiert sie zudem in regelmäßigen Abständen über die Höhe der möglichen Rückerstattung.

App funktioniert geräteübergreifend

Wichtig für Nutzer: Die Continentale gewährleistet höchste Sicherheit. Der Datenaustausch per RechnungsApp geschieht ausschließlich verschlüsselt. Für Versicherte, die mehrere Endgeräte nutzen, synchronisiert die App die Belege sowohl auf Handys als auch auf Tablets. Die App steht iOS- und Android-Nutzern gleichermaßen zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Continentale RechnungsApp gibt es unter www.continentale.de/rechnungsapp. Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/kv-rechnungsapp.

