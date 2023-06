LIQID Investments GmbH

Satte 4 (!) Prozent Zinsen: Wealth Manager LIQID setzt nach Leitzinserhöhung neue Tagesgeld-Maßstäbe

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

EZB-Leitzins steigt auf 4 Prozent, LIQID reagiert mit 4-Prozent-Zins-Angebot

LIQID durchbricht als erster Anbieter die 4-Prozent-Schallmauer und öffnet die Tür zum aktiven Vermögensaufbau

Das LIQID Zinskonto richtet sich an vermögende Anleger und verzinst Tagesgeld von 100.000 bis zu 3 Millionen Euro

Das gab's lange nicht: 4 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld! Das verspricht der Berliner Wealth Manager jetzt allen Kunden, die in den nächsten sechs Monaten auf eine LIQID-Anlagestrategie setzen. In Kooperation mit seiner Depotbank reagiert LIQID auf die heute verabschiedete Leitzinserhöhung.

LIQID will Anlegern helfen, die Folgen der Inflation abzubremsen, betont aber: "Tagesgeld ist keine langfristige Lösung. Vermögen zu sichern und aufzubauen, das funktioniert nur über den Kapitalmarkt. Mit dem neuen LIQID Zinskonto bauen wir jetzt die perfekte Brücke für vermögende Anleger. Sie sichern sich 4 Prozent Zinsen und nehmen dabei ihren Vermögensaufbau in die Hand," sagt LIQID-CEO Christian Schneider-Sickert.

Der digitale Wealth Manager LIQID setzt neue Maßstäbe beim Tagesgeld - und sticht damit die Angebote deutscher Banken aus: "Gerade erleben wir ein regelrechtes Zins-Wettbieten. Allerdings mit Lockangeboten, bei denen Kunden nur kurzfristig attraktive 'Parkzinsen' geboten werden. Danach siecht ihr Vermögen ohne langfristige Strategie dahin. Das hat nichts mit Vermögenssicherung und schon gar nichts mit Vermögensaufbau zu tun", sagt Christian Schneider-Sickert.

Die Bundesbank und die EZB bestätigen das. Ihre Zahlen zeigen, dass der durchschnittliche Effektivzinssatz für täglich fällige Einlagen in Deutschland aktuell bei circa 0,2 Prozent p.a. liegt. Alarmierend, wenn man die erwarteten 5,4 Prozent Inflation für 2023 betrachtet.

Genau hier setzt LIQID an. "Mit dem LIQID Zinskonto bieten wir marktführende Konditionen zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Zinsen bereits ihrem Höhepunkt nähern. Gleichzeitig legen wir die Basis für eine langfristige Beziehung, in der wir unsere Kunden unabhängig vom Zinsumfeld bei einem dauerhaften Vermögensaufbau unterstützen", sagt Christian Schneider-Sickert.

Attraktive Tagesgeldzinsen plus nachhaltige Kapitalmarktstrategie

Ein weiterer Pluspunkt: Während die meisten Tagesgeld-Angebote auf ein bestimmtes Volumen begrenzt sind - meist 50.000 Euro - werden bei LIQID Vermögen bis zu 3 Millionen Euro verzinst. LIQID möchte bewusst den kurzfristigen "Tagesgeld-Durst" stillen, gleichzeitig aber den Weg zum professionellen Investieren ebnen. "Tagesgeld ist am Ende nur Geldparken. Parken bedeutet Stillstand. Vermögensaufbau funktioniert nur über Bewegung, also nur über den Kapitalmarkt. Was das genau heißt, hängt von den individuellen Präferenzen ab. Als bankenuanbhängiger Wealth Manager haben wir den Anspruch, für jede Kundin und jeden Kunden die perfekte Anlagestrategie zu finden", sagt der LIQID-Gründer.

So funktioniert das LIQID Zinskonto

Wer sich vor Ende des Jahres für eine LIQID-Strategie entscheidet, profitiert bis dann von 4 Prozent Zinsen auf dem LIQID Zinskonto bei der V-Bank. Die V-Bank ist Deutschlands führende Depotbank für unabhängige Wealth Manager und Family Offices. Konkret setzt sich das Angebot aus einer Grundverzinsung von 2 Prozent und einer Bonusverzinsung von weiteren 2 Prozent zusammen. Der Bonus tritt in Kraft, sobald man für mindestens drei Monate in eine LIQID-Strategie investiert ist.

Über LIQID Investments GmbH:

LIQID, mit Sitz in Berlin, ist ein bankenunabhängiger Wealth Manager, der sich auf die Bedürfnisse von anspruchsvollen Unternehmern, Entscheidern und Machern konzentriert. Die Anlagestrategie des Unternehmens basiert auf den Smart-Money-Prinzipien von professionellen Investoren wie Family Offices und Stiftungsfonds.

Für einen Bruchteil der bisher notwendigen Anlage bietet LIQID einen Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, die bisher nur sehr großen Vermögen offenstanden. Neben einem individuellen Wealth Management ab 100.000 Euro gehören dazu professionell kuratierte Portfolios aus den weltweit führenden Private Equity-, Venture Capital- und Private-Real-Estate-Fonds ab 200.000 Euro.

Seit 2017 wurde das Unternehmen vom Wirtschaftsmagazin Capital jedes Jahr zu den besten Vermögensverwaltern in Deutschland gezählt. Aktuell verwaltet LIQID rund 2,5 Mrd. Euro für seine Kunden. Hinter dem Unternehmen stehen unter anderem HQ Trust, das Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt, die LGT, eine Privatbank im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein, und Project A, ein Berliner Venture-Capital-Fonds.

www.LIQID.de

Original-Content von: LIQID Investments GmbH, übermittelt durch news aktuell