giropay gewinnt mit ESSO nächsten Top-Händler

Frankfurt am Main

giropay, das Online-Bezahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen setzt seinen Wachstumskurs fort. Ab sofort kann auch an den rund 1.000 Tankstellen der Marke Esso direkt an der Zapfsäule über die Esso Pay App mit giropay bezahlt werden. Dazu gehören Stationen der Gesellschaften EG Group und Minera.

Damit baut giropay das Angebot im Mobility-Segment weiter aus. 2022 zählte das Online-Bezahlverfahren laut EHI Retail Institut zu den Aufsteigern des Jahres. 2023 wuchs giropay erneut gegen den insgesamt stark rückläufigen E-Commerce-Markt.

"Einfach und convenient über Apps zu bezahlen, wird vor allem im Mobilitäts-Umfeld immer stärker nachgefragt - eine Branche, in der wir schon jetzt ein starkes Wachstum verzeichnen", so Henning vorm Walde, Geschäftsführer paydirekt GmbH. "Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Mit pay@pump sparen Autofahrerinnen und Autofahrer viel Zeit, denn der Gang in den Tankstellenshop zum Bezahlen entfällt. Tankstellenbetreiber wiederum profitieren von einem effizienteren Tankstellenmanagement und schnelleren Bezahlprozessen."

Autofahrer:innen öffnen an der Zapfsäule die Esso Pay App, bestätigen die betreffende Zapfsäule, wählen giropay als gewünschte Zahlungsmethode aus und starten den Tankvorgang. Nach dem Einhängen der Zapfpistole wird der abgebuchte Betrag in der App bestätigt und die erfolgreiche Zahlung im Shop an der Kasse angezeigt. Der Zahlungsbeleg kommt automatisch per E-Mail und man kann sofort weiterfahren.

Über giropay

Unkompliziert bezahlen, alles aus einer Hand, direkt vom vertrauenswürdigen Girokonto: giropay ist das Online-Bezahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen. Verantwortlich für den Betrieb und die Weiterentwicklung ist die paydirekt GmbH.

giropay ist eine Online-Banking-Funktion des Girokontos und bietet Nutzern verschiedene Möglichkeiten, zuverlässig, einfach und komfortabel zu zahlen: Beim Online-Shopping per vorausgefüllter Überweisung und Online-Banking-Zugangsdaten oder nach Freischaltung auch mit Benutzername/Passwort oder per App (PIN/biometrischem Verfahren) inklusive Käuferschutz.

Die Verfahren unterliegen den Regularien der deutschen Kreditwirtschaft, die als die strengsten weltweit gelten.

Eine Vielzahl von Online-Shops und kommunale Anbieter setzen bereits auf giropay und ermöglichen ihren Kunden die einfache Zahlung ihrer Waren und Dienstleistungen.

Händler profitieren von sofortigen Zahlungsgarantien, einer schnellen Verfügbarkeit ihrer Umsätze und niedrigen Gesamtkosten. Darüber hinaus erhalten sie Zugang zu vollidentifizierten Bankkunden. Kunden profitieren von einer sicheren, schnellen und einfachen Zahlung. Weiterführende Informationen: www.giropay.de

