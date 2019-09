Deutscher Volkshochschul-Verband

Mehr als 400 Einrichtungen öffnen ihre Türen zur ersten bundesweiten Langen Nacht der Volkshochschulen

Mit der größten Publikumsaktion ihrer Geschichte feiern die Volkshochschulen in Deutschland ihr 100-jähriges Bestehen. Rund 400 Einrichtungen öffnen morgen (Freitag, 20. September), ab 18 Uhr, ihre Türen zur ersten bundesweiten Langen Nacht der Volkshochschulen. Der Abend steht unter dem Motto "zusammenleben. zusammenhalten" und bildet den Auftakt für ein vhs-Semester, das die politische Bildung in den Mittelpunkt stellt. Gäste der Langen Nacht können die breite Palette der vhs in vielfältigen Schnupper-Angeboten entdecken, sei es im Bereich kreatives Gestalten, in Fremdsprachen oder in der Gesundheitsbildung: ein bunter Abend, der dazu einlädt, Neues zu entdecken und auszuprobieren.

Das diesjährige vhs-Jubiläum geht zurück auf die Weimarer Verfassung. Sie legte 1919 den Grundstein für eine freie, staatlich geförderte Weiterbildung, die sich an den Bildungsbedürfnissen der Menschen orientiert. Es war die Geburtsstunde der Volkshochschulen mit ihrer einzigartigen Programmvielfalt.

Volkshochschulen initiieren in der Langen Nacht und darüber hinaus den gesellschaftlichen Dialog von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Orientierung. Sie binden dabei auch namhafte Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ein. 23 Organisationen, darunter Parteien, Stiftungen, Verbände und öffentlich-rechtliche Sender, unterstützen die Lange Nacht als Kooperationspartner. Klimawandel, Fake News und die Bedeutung der Weiterbildung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt werden Themen dezentraler Podiumsdiskussionen in Mainz, Potsdam, Haar und Duisburg sein, die per Live-Stream bundesweit übertragen werden.

Der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) in Bonn ist der Dachverband der rund 900 Volkshochschulen in Deutschland. Mit rund 700.000 Veranstaltungen und rund neun Millionen Teilnahmen pro Jahr sind die Volkshochschulen der bundesweit größte Anbieter allgemeiner Weiterbildung. Volkshochschulen arbeiten gemeinwohlorientiert und mittelbar oder unmittelbar in kommunaler Trägerschaft.

Weitere Infos zu Kooperationspartnern und teilnehmenden Volkshochschulen unter www.volkshochschule.de/lange-nacht

