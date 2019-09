LIDE Deutschland GmbH

Women's Wiesn, die dritte. Deutsch-Brasilianisches Unternehmernetzwerk LIDE Deutschland begrüßt LIDE WOMAN® Business Leader auf dem Münchner Oktoberfest

Bild-Infos

Download

München (ots)

LIDE Deutschland, die deutsche Niederlassung des einflussreichsten Unternehmernetzwerks Brasiliens empfängt gemeinsam mit Dassault Systèmes und BAM Cases ausgewählte Repräsentantinnen der Technologie-, Finanz-, Immobilien-, Hotel- und Modebranche sowie der Luxusindustrie zum Networking in der Käfer Wiesn-Schänke auf dem Münchner Oktoberfest.

"In entspannt bayerischer Atmosphäre bietet LIDE WOMAN den Unternehmerinnen auch zum Oktoberfest eine Plattform zum Austausch unter Frauen in Führungspositionen." Mit dem beliebten Event bildet LIDE Deutschland CEO Fabiana Oscari-Bergs seit Jahren eine inspirierende Runde hochkarätiger Unternehmerinnen.

LIDE WOMAN ist eine Vereinigung international erfolgreicher Top-Managerinnen mit Ursprung in Brasilien, so unter anderem Paula Bellizia, Präsidentin Microsoft Brasilien und Maria Eduarda Kertesz, Präsidentin Johnson & Johnson Consumer Goods USA. LIDE WOMAN Deutschland ist eine Initiative von Christiane Hirmer, Unternehmerin, Designerin und Inhaberin der FLOANA Signature Homes, sowie Vize-Präsidentin von LIDE Deutschland.

Partner und Unterstützer des diesjährigen Events sind Annegret Cox, Marketing Director EuroCentral bei Dassault Systèmes, und Katja Goetz, Inhaberin BAM Cases, Premium-Etuis für Musikinstrumente. Weitere Unternehmerinnen auf der Gästeliste sind u.a. Christiane Wolff (Crafty), Stephanie Utz, Gründerin des MUCA (Museum of Urban and Contemporary Art München), Barbara Peinel (Handwerkskammer für München und Oberbayern), Irma de Melo-Reiners (Geschäftsführerin Bayerisches Hochschulzentrum für Lateinamerika), Christiane Heger, Director UBS), Claudia Massei (CEO Siemens Oman) uvm.

Über LIDE

LIDE ist mit über 2.000 Mitgliedsunternehmen das größte und einflussreichste Unternehmernetzwerk Brasiliens. Die LIDE Business Leaders Group, darunter Unternehmen wie Eletrobras, Flugzeughersteller Embraer, aber auch Auslandstöchter deutscher Unternehmen repräsentiert über 52 % des brasilianischen Privat-Bruttoinlandsproduktes. Im Jahr 2003 von Medienunternehmer und jetzigem Gouverneur des Bundesstaates Sao Paulo Joao Doria jr. gegründet, trägt LIDE mit wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und sozialen Aktivitäten in Brasilien maßgeblich zum Aufbau und engmaschiger Vernetzung der inländischen Wirtschaft bei. Weit mehr als ein Industrieverband, ist LIDE ein unternehmerisch geführtes Netzwerk aus hochkarätigen Managementkontakten des Landes das deutschen Firmen die Türen in den größten und attraktivsten Markt Südamerikas öffnet. Umgekehrt unterstützt LIDE Deutschland brasilianische Firmen bei der Kontaktaufnahme mit deutschen Unternehmen und hilft bei der Überwindung interkultureller Hürden durch individuelle Betreuung. Zentrales Ziel ist es, die relevanten Entscheider miteinander zu vernetzen.

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, "The 3DEXPERIENCE Company", ermöglicht Unternehmen und Menschen durch virtuelle Welten, nachhaltige Innovationen tatsächlich erlebbar zu machen. Seine weltweit führenden Lösungen verändern die Art und Weise, Produkte zu entwickeln, zu produzieren und zu warten. Die Lösungen von Dassault Systèmes fördern die soziale Innovation und erweitern damit die Möglichkeiten für die virtuelle Welt, die reale Welt zu verbessern. Der Konzern bringt Mehrwert für über 250.000 Kunden jeder Größe und in allen Branchen in mehr als 140 Ländern. Weitere Informationen unter www.3ds.com/de.

Pressekontakt:

LIDE Deutschland GmbH | Kardinal-Faulhaber-Str. 10 | 80333 München

Tel +49 (0) 89 24 20 40 2-90 | E-Mail info@lidedeutschland.com



Dassault Systèmes

Carola von Wendland | Tel +49 (0) 89 960 948-376 |

E-Mail carola.vonwendland@3ds.com

Original-Content von: LIDE Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell