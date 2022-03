Presseeinladung: Richtfest Gesundheitsquartier Magdeburg-Sudenburg

Berlin (ots) - Die Mitgliederversammlung der Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP) hat Andrea Bishara, Pressesprecherin des Hotels The Westin Grand Berlin, am Abend des 3. März 2016 wieder zu ihrer Vorsitzenden gewählt. Die Berlinerin führt bereits seit 2008 den Vorstand und die rund 250 Pressesprecher umfassende Vereinigung an. Wiedergewählt wurden als stellvertretende Vorsitzende Michaela Mehls ...

