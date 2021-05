Lufthansa Holidays

Big Apple für´n Appel und ´n Ei

New Yorks Bürgermeister will die Stadt schon bald wieder öffnen - Lufthansa Holidays haut zum Neustart ein "Happy-New-York"-Paket raus

"Die Stadt, die niemals schläft", erwacht vielleicht schon bald wieder zu neuem Leben. Geht es nach dem Willen von Bürgermeister De Blasio, dann macht New York nach monatelangem Lockdown Anfang Juli wieder auf, kündigte das Stadtoberhaupt Ende April an. Touristen seien dann wieder willkommen.

Wer sich seinen Traum von einer Reise zum Big Apple endlich erfüllen will, für den ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Die Preise für den Sehnsuchtsort Nr. 1 unter den Städtezielen sind so günstig wie nie. Das "Happy-New-York-Paket" von Lufthansa Holidays bestehend aus Hin- und Rückflug mit der Lufthansa und drei Nächten im unweit des Times Square gelegenen Vier-Sterne Hightech-Hotel "Yotel New York" mit digitalem Check-in und Roboter-Gepäckservice gibt es ab sofort ab 599,- Euro - das ist genauso viel wie derzeit ein innerdeutscher Flug etwa von Berlin nach Stuttgart kostet.

Die Preisaktion anlässlich der Wiedereröffnung New Yorks läuft vom 26. Mai bis zum 15. Juni. Die Tiefpreise sind ausschließlich über lufthansaholidays.com buchbar und gelten für alle Abreisen zwischen dem 15. Juli und dem 10. März 2022. "So günstig wie jetzt werden die Preise für New York-Reisen schon bald nicht mehr sein", ist sich Lufthansa-Holidays-Boss Karl-Heinz-Kögel sicher. Spätestens mit dem angekündigten touristischen Neustart Anfang Juli würden sie, so seine Einschätzung, durch die Decke gehen.

Ein Großteil der 8,3 Millionen Einwohner von New York City sind bereits geimpft, deshalb sei die Stadt bereit für die vollständige Wiedereröffnung, begründet De Blasio die rasche Rückkehr zur Normalität. Bis auf einige Großveranstaltungen ist fast alles schon wieder erlaubt und geöffnet: darunter 8.000 Bars und Restaurants, 200 Museen und zig tausende Geschäfte.

Preisbeispiele:

RIU Plaza New York Times Square (unweit des Broadway), 4 Sterne, Hin- und Rückflug mit Lufthansa ab/bis Frankfurt a.M., Abflug am 07.01.2022, 3 Ü inkl. Frühstück, Weiter-Empfehlungsrate 97 Prozent, nur 666,- Euro pro Person.

Yotel New York (1 km vom Times Square), 4 Sterne Hightech-Hotel, Hin- und Rückflug mit Lufthansa ab/bis Frankfurt a.M., Abflug am 14.01.2022, 3 Ü, Weiter-Empfehlungsrate 90 Prozent, nur 599,- Euro pro Person.

Lufthansa Holidays ist die Veranstaltermarke der Lufthansa, die von der HLX-Gruppe (u.a. HLX.com, holidays.ch, Lufthansa Holidays und Eurowings Holidays) betrieben wird. Hauptgesellschafter des Unternehmens ist Karlheinz Kögel, der bereits 1987 den Last-Minute Spezialisten L´tur gründete.

