FOCUS Special macht Lust auf Kärnten

Klagenfurt (ots)

Produziert in einer Auflage von über 300.000 Stück und ab 3. April im Zeitschriftenhandel im gesamten deutschsprachigen Raum erhältlich.

Das ist Kärnten: Die kommende FOCUS-Ausgabe widmet sich mit einer besonderen AdSpecial-Publikation einem ganzen Land als Reisedestination aber auch als Wirtschaftsstandort. In Kooperation mit Kärnten Werbung erscheint sie am 3. April 2021, gemeinsam mit der Stammauflage des FOCUS.

Das Kooperationsprojekt wurde vor einem Jahr geplant und hätte ursprünglich auf der ITB 2021der Reisebranche präsentiert werden sollen. Nun wird das Heft mit eindrucksvollen Bildstrecken, Hintergründen und zahlreichen Geheimtipps pünktlich zum Frühlingsbeginn veröffentlicht. Das Magazin führt die Leserschaft mit den Themen Entdecken, Genießen und Erleben zu den schönsten und spannendsten Plätzen des Urlaubslandes Kärnten im Herzen des Alpe-Adria Raumes, zu kulturellen Highlights und kulinarischen Erlebnissen u.a. mit Tipps für Slow Food Genussreisen. Denn das Spezial möchte Lesern Kärnten nicht nur als die bekannte Destination für intakte Naturerlebnisse und nachhaltiges Reisen näher bringen, sondern den Lebensraum ganzheitlich auch als Wirtschafts- , Forschungs- und Bildungsstandort authentisch beleuchten.

Kärnten Werbung Chef Christian Kresse: „Wir sind sehr stolz, dass FOCUS für die Entstehung dieses Projekts die Kärnten Werbung als Partner ausgewählt hat. Für Kärnten bietet sich hiermit die Möglichkeit, seine umfassenden Vorzüge ganzheitlich zu präsentieren. Gemeinsam mit unseren Partnern wie den Kärntner Tourismusregionen, der Industriellenvereinigung Kärnten, der Wirtschaftskammer Kärnten, der Deutschen Bahn und der Großglockner Hochalpenstraße durften wir dieses besondere Projekt realisieren. So setzen wir auch in diesen herausfordernden Zeiten ein starkes Zeichen von Kärnten am deutschen Markt.“ Zusätzlich wird das 76 Seiten starke Heft via Printanzeigen in auflagenstarken deutschen Tageszeitungen, TV- und Radiowerbung sowie auf online-Plattformen beworben.

Die Kärnten Spezialausgabe wird in einer Auflage von über 300.000 Stück produziert und ist ab 3. April im Zeitschriftenhandel im gesamten deutschsprachigen Raum erhältlich. Zudem erfolgt der Versand des Magazins an alle FOCUS Abonnenten.

BCN-Geschäftsführer Michael Samak:„Wir freuen uns sehr über die Kooperation. Reisen ist ein hohes Gut geworden. Das umfangreiche Special macht Destinationen wie Kärnten neu erlebbar. Es zeigt, dass die schönsten Urlaubsziele nicht in der Ferne liegen müssen und dass es vielfältige neue Seiten zu entdecken gibt, die über das allgemeine Bild eines Urlaubslandes hinausgehen. Das Heft zeigt dabei auch, wie wertvoll einerseits hochwertiger Content und andererseits reichweitenstarke und glaubwürdige Markenmedien wie FOCUS sind, um Konsumenten Lust zu machen, diese Reiseziele ganzheitlich zu erleben.“

