Pronova BKK

Neues Versorgungsprogramm für Lipödem-Betroffene

Leverkusen (ots)

Ab sofort starten die Pronova BKK und das Start-up LipoCheck mit der App "LipoAlly" ein neues und bislang einzigartiges digitales Versorgungsprogramm für Menschen mit Lipödem. Das Angebot soll die Lebensqualität von Betroffenen verbessern, indem es sie frühzeitig bei einem eigenständigen Selbst- und Verhaltensmanagement unterstützt.

Die LipoAlly-App ist ein digitales Versorgungsmodell bei Lipödem. Es begleitet Betroffene mit einem medizinisch fundierten 12-monatigen Programm. Dieses setzt sich aus leitlinienkonformen Inhalten und Methoden der Lipödem-Therapie zusammen. Das in Zusammenarbeit mit der Pronova BKK entwickelte Programm dient der Prävention und bietet Patientinnen und Patienten frühzeitige Unterstützung zur Förderung der persönlichen Gesundheit und Lebensqualität. Es richtet sich an Menschen, die entweder bereits die ärztliche Diagnose Lipödem erhalten haben oder sich noch in der Phase der Diagnosestellung befinden.

Selbstmanagement als wichtiger Therapie-Bestandteil

"Wer von Lipödem betroffen ist, profitiert von einem eigenständigen Selbst- und Verhaltensmanagement, das ein nicht zu vernachlässigender Bestandteil der Behandlung ist", betont Andrea Kalkofen, Versorgungsmanagerin bei der Pronova BKK. "Mit LipoAlly wollen wir Betroffene darin bestärken, ihre Erkrankung bestmöglich und eigenverantwortlich zu organisieren. Wissen über die Erkrankung zu besitzen, Methoden zur akuten Beschwerdelinderung zu kennen, Achtsamkeit für das eigene Wohlbefinden zu erlernen - all das kann sich positiv auf den Alltag und die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten auswirken". Und genau da setzt das digitale Versorgungsmodell an, das Versicherten der Pronova BKK über eine App kostenlos zugänglich gemacht wird.

"Unsere Mission war es von Anfang an, Betroffenen den Zugang zu gezielter Hilfe zu erleichtern. Mit LipoAlly bieten wir eine digitale Lösung, die sich nahtlos in den Alltag der Betroffenen integriert und sie auf dem Weg zu einem besseren Leben begleitet. Wir geben ihnen Orientierung und Struktur", erklärt Helena Rapprich, Geschäftsführerin und Mitgründerin von LipoCheck.

Das kann LipoAlly

Die App lässt sich in den Alltag der Betroffenen integrieren und soll diesen erleichtern. Deswegen ist sie einfach in der Anwendung. Das Programm wurde mit medizinischen Fachpersonen mit langjähriger Lipödem-Erfahrung entwickelt und bietet den Nutzenden z. B.

die Möglichkeit zum Symptom- und Therapie-Tracking,

einen geleiteten Zugang zu Online-Schulungen,

Masterclasses zu den Themen Bewegung, mentale Gesundheit und Achtsamkeit

und fußt auf einer leitlinienkonformen Wissensvermittlung.

"Mit diesem einzigartigen Ansatz wollen wir als erste Krankenkasse eine Lücke in der Lipödem-Behandlung schließen und unseren Versicherten einen leichten Zugang zu einer relevanten Gesundheitsversorgung ermöglichen", ergänzt Joseph Meiser, Digital Health Manager bei der Pronova BKK.

Lebensqualität verbessern

Von Lipödem ist laut Studien jede 10. Frau betroffen. Die Erkrankung ist nicht heilbar. Für die Therapie kommen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten infrage, die das Ziel der Beschwerdelinderung verfolgen. Bis eine Diagnose gestellt und eine Therapie begonnen werden kann, vergeht jedoch häufig erst einmal viel Zeit, in der Betroffene sich ratlos und allein gelassen fühlen. Oft fehlt es ihnen zudem an Aufklärungs- und individuellen Betreuungsangeboten sowie an laufender Unterstützung im Rahmen einer Behandlung. Das kann im schlechtesten Fall zu Überforderung mit der Erkrankung führen und das Risiko für weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen erhöhen. Diesen Risiken lässt sich mit einem geeigneten Selbst- und Verhaltensmanagement bestmöglich vorsorgen.

Lipödem: Kaum erforscht, schmerzhaft und belastend

Menschen, die an Lipödem erkrankt sind, haben es im Alltag oft nicht einfach und werden nicht selten als schlichtweg zu dick abgestempelt. "Sport und Abnehmen, dann regelt sich das schon." Diese Worte kennen wohl einige Lipödem-Betroffene, die auf der Suche nach Antworten für ihre unerklärlichen blauen Flecken, den wachsenden Körperumfang und ihre Schmerzen sind. Doch Lipödem lässt sich nicht wegtrainieren oder mit Diäten heilen. Die chronische Fettverteilungsstörung betrifft vor allem Frauen und sorgt dafür, dass sich Fettgewebe insbesondere in Beinen und Armen unkontrolliert vermehrt. Die gesundheitlichen Konsequenzen können je nach Ausprägung der Erkrankung beträchtlich sein: Körperliche Schmerzen, schwere Gliedmaßen, psychische Belastungen, Ödeme sowie Arthrose sind Beispiele für Symptome und Folgeerkrankungen, die mit Lipödem einhergehen können.

Original-Content von: Pronova BKK, übermittelt durch news aktuell