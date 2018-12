Offizielle Deutsche Charts: Erster Album-Jahresaward an Helene Fischer verliehen

Dr. Mathias Giloth (Geschäftsführer GfK Entertainment) überreicht Helene Fischer den ersten #1 Award für das Album des Jahres 2018. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/11911 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter... mehr Bild-Infos Download

Baden-Baden (ots) - Herausragende Auszeichnung für eine herausragende Künstlerin: Erstmals wurde am Freitagabend der "Nummer 1 Award der Offiziellen Deutschen Charts" für das erfolgreichste Album des Jahres verliehen - und zwar an niemand Geringeren als Helene Fischer. Der Universal Music-Star nahm den Preis in Düsseldorf aus den Händen von Dr. Mathias Giloth entgegen. Der Geschäftsführer von GfK Entertainment überraschte Fischer im Vorfeld der Dreharbeiten zur "Helene Fischer Show", die an Weihnachten im ZDF ausgestrahlt wird.

Mit ihrem selbstbetitelten Album "Helene Fischer" setzt sich Fischer bereits zum zweiten Mal in Folge durch. Erstmals im Mai 2017 in den Offiziellen Deutschen Charts platziert, verkaufte sich das Werk alleine in der ersten Woche mehr als 300.000 Mal. Es ist weiterhin der erfolgreichste Start seit über 15 Jahren. Insgesamt stand "Helene Fischer" bislang 81 Wochen in der Hitliste - darunter 54 Wochen in der Top 10 und vier Mal auf Rang eins. Auch in Österreich (Ö3 Austria Top 40) und der Schweiz (Offizielle Schweizer Hitparade) rangierte die CD über 70 Wochen in den Charts - darunter mehrere Wochen an der Spitze.

Für Helene Fischer ist es bereits das fünfte Mal binnen sechs Jahren, dass sie hierzulande das Album des Jahres hinlegt. 2017 und 2018 gewann sie mit "Helene Fischer", 2015 mit "Weihnachten", 2014 und 2013 mit "Farbenspiel". Kein Künstler führte häufiger die Offiziellen Deutschen Jahrescharts an.

Tom Bohne, President Music Domestic Universal Music Deutschland: "Es sieht so aus, als könnte Helene alles schaffen. Unendlich glückliche Fans, Mega-Shows auf absolutem Weltniveau und jetzt schon zum fünften Mal in sechs Jahren das Album des Jahres. Sie ist eine Inspiration für alle, die mit ihr arbeiten, denn sie setzt immer wieder neue künstlerische Maßstäbe. Helenes herausstechendste Eigenschaft ist aber, dass sie trotz ihres Multitalents, ihrer Brillanz und ihres Erfolgs noch immer mit beiden Beinen auf dem Boden steht und nichts an ihrer Menschlichkeit und Freundlichkeit gegenüber ihren Mitmenschen verloren hat."

Frank Briegmann, President & CEO Universal Music Central Europe and Deutsche Grammophon: "Ich habe den größten Respekt vor Helenes kreativer Vision und ihrem Engagement. Sie geht immer an ihre Grenzen und manchmal sogar darüber hinaus und begeistert damit Millionen von Fans. Sie ist zu einem der größten, erfolgreichsten und populärsten deutschen Stars aller Zeiten geworden. Der Titel "Album des Jahres" ist so besonders wertvoll, weil er ein direktes Kompliment ihrer Fans ist. Ich gratuliere Helene, ihrem Team und allen anderen, die daran beteiligt waren, zu diesem herausragenden Erfolg!"

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.

