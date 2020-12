Impfzentren setzen auf digitale Patientenaufrufsysteme zur Optimierung der Abläufe

DOOH media GmbH

Die Bevölkerung in Deutschland soll im großen Stil geimpft werden. Dafür entstehen bundesweit Impfzentren in geeigneten Gebäuden wie Messe-, Sport- und Lagerhallen. Entsprechend groß sind die Herausforderungen in Sachen Infrastruktur und Logistik. Digitale Lösungen optimieren die Abläufe.

Obwohl noch offen ist, wann mit den Impfungen begonnen werden kann, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Damit möglichst schnell möglichst viele Menschen geimpft werden können, sieht das aktuelle Konzept in der Regel jeweils mindestens ein Impfzentrum pro Landkreis und kreisfreier Stadt vor. Transport, Logistik und Impfung stellen erhebliche Anforderungen dar, die zum Teil durch technische Lösungen wie Sicherheitssysteme, Zutrittskontrollsysteme, Patientenaufruf- und Leitsysteme gelöst werden können

Die vorgesehenen Abläufe sind sehr eng getaktet, so sollen von der Anmeldung bis zum Verlassen des Impfzentrums maximal 15 Minuten vergehen. Dafür sind exakt gesteuerte Abläufe nötig, wie sie bereits seit Jahren von Patientenaufrufsystemen wie dem Oxygen.Q der DOOH media GmbH in Kliniken sichergestellt werden.

Speziell für Impfzentren hat das Unternehmen aus Langenhagen bei Hannover ein Starter-Paket "Patientenaufruf Impfzentrum" zusammengestellt, das die zu impfenden Personen durch den gesamten Prozess leitet, den Ablauf strukturiert, transparent auf Displays darstellt und somit auch zur Entlastung des medizinischen Personals beiträgt.

"Wir setzen bei dem Patientenaufrufsystem für Impfzentren auf Standard-Komponenten, die entsprechend schnell verfügbar sind", erklärt Andreas Dohmeyer, der Geschäftsführer der DOOH media GmbH. "Diese können nach dem zeitlich begrenzten Einsatz im Impfzentrum auch für andere Zwecke eingesetzt werden."

Die technischen Möglichkeiten sind gegeben. So stehen die Chancen gut, dass die hochgesteckten Ziele der Bundesregierung zur Massenimpfung erreicht werden und die aktuellen Restriktionen bald der Vergangenheit angehören.

Über die DOOH media GmbH: Die DOOH media GmbH ist Anbieter von Informationssystemen und digitalen Kunden- und Patientenaufrufsystemen. Der Full-Service-Anbieter mit eigener Softwareentwicklung unterstützt Kunden bereits in den Konzeptions- und Planungsphasen. Dabei steht die Einhaltung höchstmöglicher Sicherheits- und Qualitätsmaßstäbe im Fokus. Derzeit betreut die DOOH media mehr als 1000 Kunden, wie z.B. Telekom, Lufthansa, Bundesagentur für Arbeit und weitere Unternehmen aus den Bereichen HealthCare, Groß- und Einzelhandel, Dienstleistungen, Banken und Industrie.

