München (ots) - eoTV, der Free TV-Sender für europäische Spielfilme und Serien, ist ab 28. November im Portfolio von Unitymedia. "Die Verbreitung über Unitymedia bedeutet für uns einen Zuwachs in der Empfangbarkeit von über 6,4 Millionen Haushalten in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg", freut sich eoTV-Chef Jürgen Hörner. "Mit eoTV haben wir einen Anbieter für hochwertige und anspruchsvolle TV-Inhalte mit an Bord, an denen Jung und Alt ihre Freude haben werden - vom französischen Filmklassiker bis zur deutschen Serie. Wir freuen uns, gemeinsam mit eoTV den heutigen differenzierten Kundenwünschen noch weiter gerecht zu werden und für jeden Geschmack etwas im Angebot zu haben", sagt Christian Hindennach, Chief Commercial Officer bei Unitymedia. Damit erhöht sich das Reichweitenpotenzial von eoTV auf über 44 Mio. Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Über eoTV

Der Name ist Programm: eoTV präsentiert seinen Zuschauern seit Dezember 2015 echte European Originals, Serien und Spielfilme - sowohl Klassiker, als auch Free TV-Premieren. Der 24h-Sender ist über ASTRA 19.2° im deutschsprachigen Raum zu empfangen. Insgesamt verfügt eoTV über ein Reichweitenpotenzial von 38 Mio. Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zusätzlich zu der Satellitenverbreitung ist eoTV empfangbar über freenet TV connect via DVB-T2 HD, Zattoo.com, TV Spielfilm Live, waipu.tv, dailymeTV und watch4 sowie im Livestream (24 Stunden) auf www.eotv.de. Außerdem wird eoTV als Primetime-Programmfenster von 20:15-01:00 Uhr in Deutschland, Österreich und der Schweiz über sämtliche Sendewege des Familiensenders RiC, d.h. u.a. via Astra, Unitiymedia sowie insgesamt über 130 Kabelnetzen und mehreren TV-Apps distribuiert.

Über Unitymedia

Unitymedia mit Hauptsitz in Köln ist der führende Kabelnetzbetreiber in Deutschland und eine Tochter von Liberty Global. Das Unternehmen erreicht in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg 13,0 Millionen Haushalte mit seinen Breitbandkabeldiensten. Neben dem Angebot von Kabel-TV-Dienstleistungen ist Unitymedia ein führender Anbieter von integrierten Triple-Play-Diensten, die digitales Kabelfernsehen, Breitband-Internet und Telefonie kombinieren. Zum 30. September 2017 hatte Unitymedia 7,2 Mio. Kunden, die 6,4 Mio. TV-Abonnements und 3,4 Mio. Internet- sowie 3,2 Mio. Telefonie-Abos (RGUs) bezogen haben. Weitere Informationen zu Unitymedia unter

www.unitymedia.de.

http://www.eoTV.de

Pressekontakt:

eoTV GmbH

Petra Fink-Wuest

Tel: 089-890649112

E-mail: pf@burda-fink.de



Unitymedia GmbH

Verena Weiden

Tel: +49 221 8462 51208

E-mail: verena.weiden@unitymedia.de

Original-Content von: eoTV, übermittelt durch news aktuell