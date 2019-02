Candidate

Umfrage zum Valentinstag 2019

Neunkirchen (ots)

3 von 4 deutschen Singles wollen ein Valentinsdate. Dating App führte Umfrage mit über 18.000 Singles durch.

Laut einer Studie aus 2018 sind fast 17 Millionen Deutsche ohne festen Partner. Nun hat die Dating App Candidate eine Umfrage unter Singles zum Thema Valentinstag durchgeführt. Im Jänner dieses Jahres wurden 18.006 Candidate Nutzer zwischen 18 und 35 Jahren aus Deutschland befragt.

Der Umfrage zufolge hat der Valentinstag für mehr als die Hälfte der Befragten tatsächlich auch eine Bedeutung. Etwas überraschen, da der Tag in den letzten Jahren mehr und mehr als kommerzielles Ereignis in Verruf kam.

Weitere Ergebnisse der Auswertungen dürften Lokalbesitzer wie auch Blumengeschäfte erfreuen. Mit 72 % planen fast drei Viertel der befragten flirtfreudigen Singles ein Date zum Valentinstag. Die Mehrheit davon möchte auswärts essen gehen. Jeder Vierte Befragte wird den Abend lieber auf der Couch verbringen. 14% stehen selbst in der Küche um ein liebevolles Candle Light Dinner zu bereiten.

Jeder zehnte Single zwischen 18 und 35 wird am Valentinstag nichts verschenken. Blumen stellen mit über einem Drittel den Großteil der Geschenke dar, dicht gefolgt von Pralinen. 16% bezahlen lediglich das geplante Essen. Großartige 2% schenken ihrem Valentinsdate sich selbst.

Für jene, die noch kein Date haben aber auf der Suche sind: Fast 60 % der befragten Online Dating Nutzer gaben an, dass der Mann das erste Date vorschlagen soll. Mit dem Valentinstag bietet sich die perfekte Gelegenheit dafür an.

Über Candidate

Candidate ist eine Dating-App, bei der sich Singles und Kontaktfreudige über kreative Frage-Antwort-Spiele kennenlernen. Hinter der innovativen App stehen acht junge Kreative aus Niederösterreich, die das Projekt im Oktober 2015 gelauncht haben. Die Macher wollen den Candidate-Nutzern eine Alternative zu den gängigen Dating Apps bieten, mit der sie sich online so einfach und so gut wie möglich kennenlernen und frustrierende erste Dates vermeiden können. Als Businessangel ist die Schneider Holding Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH mit an Bord. Candidate ist kostenlos im Google Play und im Apple App Store erhältlich.

