Lieferheld Award: Die Pizzeria Don Camillo ist Deutschlands bester Lieferdienst 2019

Egal, ob Burger, Pizza oder Sushi - die richtigen Zutaten müssen zueinander finden, um ein richtig leckeres Gericht zu werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Lieferheld Award. Hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit ergeben gemeinsam den besten Lieferservice Deutschlands, der das Lieblingsessen bringt - schnell, einfach und unkompliziert.

Bereits seit 2013 kochen, backen und grillen Jahr für Jahr inzwischen bald 16.000 Lieferdienste, um das begehrte Siegel "Unsere Besten" von Lieferheld zu erhalten. Dabei setzt Lieferheld - eine der bekanntesten Bestellplattformen für Essen in Deutschland - nicht auf ein kurzfristiges, einfaches Voting, sondern hat einen speziellen Algorithmus entwickelt, der die wirklich essentiellen Dinge einer Essensbestellung auswertet: Wie hoch ist die Qualität des Lieferdienstes? Wie zuverlässig ist er? Wie zufrieden sind die Kunden mit ihrem Bestellerlebnis? Dazu werden die direkten Bewertungen der Besteller einbezogen, denn die Kunden wissen am besten, welches der jährlich millionenfach bestellten Gerichte wie schmeckt und wie bei ihnen ankam. Da Geschmäcker aber bekanntlich verschieden sind, wertet die Plattform nicht nur tausende Kundenbewertungen aus, sondern zieht auch die Rate der Bestellungsannahmen sowie die Wiederbestellrate hinzu. So trifft Lieferheld jeden Geschmack und kürt die besten Lieferservices des Jahres in den Kategorien Pizza, Burger, Sushi und Newcomer sowie kategorieübergreifend für Deutschland und regional.

Don Camillo aus Marl sichert sich den ersten Platz:

Die Lieferkrone Deutschlands holt sich dieses Jahr die Pizzeria Don Camillo in Marl (NRW). Die Liefer-Experten für italienische Küche haben von allen Restaurants im Land am besten abgeschnitten: Kein anderer Lieferdienst kann in Sachen Qualität, schneller und zuverlässiger Lieferung sowie zufriedenen Kunden mithalten. Damit ist die Pizzeria Don Camillo nicht nur Deutschlands bester Lieferservice, sondern holt sich auch den Titel bester Pizza-Lieferdienst national. Die Pizzeria ist bereits seit 2011 bei Lieferheld aktiv. Noch im Vorjahr erlangten die Marler Pizza-Experten deutschlandweit Platz 20, während sie in diesem Jahr nicht nur in die Top 10 Einzug hielten, sondern auch noch den Spitzenplatz erklommen. Besitzer Ali Ercoban freut sich über die doppelte Platzierung: "Es ist eine tolle Auszeichnung und große Ehre für uns, der beste Lieferservice Deutschlands und zugleich Erstplatzierter innerhalb der Kategorie Pizza zu sein. Mein Team und ich sind glücklich über die Zufriedenheit unserer Kunden und werden unser Bestes geben, unsere Titel im nächsten Jahr zu verteidigen."

Deutschlands neuer Burger-Meister kommt aus Dortmund:

Ein leckerer Bun, knackiges Gemüse, appetitliche Patties - die Zutaten für einen richtig guten Burger sind überschaubar und dennoch kann so viel daneben gehen. Einer, der allerdings alles richtig gemacht hat, ist Burger2you aus Dortmund. Mit Qualität, Kundenzufriedenheit und Zuverlässigkeit konnte der nordrhein-westfälische Lieferdienst punkten: Während Burger2you im letzten Jahr noch die Bronzemedaille in der Kategorie bester Burger-Lieferservice Deutschlands holte, wurden die Profis für das wohl bekannteste Fast-Food-Gericht der Welt dieses Jahr mit der Gold-Platzierung belohnt.

Osaka? Okinawa? Das beste Sushi Deutschlands liefert die Miyaki Sushi Lounge aus Berlin:

Reis in Kombination mit Fisch, Gemüse oder Algen - frisches Sushi ist ein kulinarischer Hochgenuss. Während echte Sushi-Meister sechs bis zehn Jahre Ausbildung absolvieren müssen, reicht für das beste Sushi in Deutschland ein Griff zur Lieferheld-App und ein Besuch in Berlin. Mit hausgemachten Saucen, Bio-Tamago aus eigener Herstellung und einem tollen Service holt sich die Miyaki Sushi Lounge aus Berlin den landesweiten Siegertitel in der Kategorie Sushi.

Deutschlands Newcomer-Lieferheld bringt Essen in Essen:

Jahr für Jahr wächst die Lieferheld-Familie um weitere Lieferdienste. In der Kategorie Newcomer kürt Lieferheld die Restaurants, die erst seit einem Jahr auf der Plattform aktiv sind, aber schon in so kurzer Zeit erfolgreich einen zufriedenen Kundenstamm aufbauen konnten. Pizza Dream aus Essen holte mit traditioneller italienischer Küche in diesem Jahr den Titel bester Newcomer. Der Lieferdienst punktet mit einem treuen Kundenstamm, zuverlässigem Service und zahlreichen positiven Bewertungen der Besteller.

In ganz Deutschland tragen nun 500 Lieferdienste das Lieferheld-Siegel "Unsere Besten" - Lieferdienste, die bei ihren Kunden einen bleibenden Eindruck in Herz und Magen hinterlassen haben. "Mit dem Lieferheld Award feiern und prämieren wir unsere wichtigsten Partner - unsere Lieferservices. Mittlerweile fast 16.000 gelistete Restaurants teilen das Ziel, hungrigen Kunden ein großartiges Bestellerlebnis zu bieten. Aber nur die Top 500 werden mit dem Lieferheld Award ausgezeichnet. Er ist somit ein zusätzliches Gütesiegel und Wegweiser für ausgezeichnetes Essen und besten Service in ganz Deutschland", so Geschäftsführer Dr. Michael Hagenau.

Die Top 10 Lieferservices in Deutschland: 1. Pizzeria Don Camillo, Marl 2. Pizza Taxi Das Originale, Moers 3. El Greco, Düsseldorf 4. Bawa, Duisburg 5. Pizzeria Toscana, Langenfeld (Rheinland) 6. Pizza XPO, Krefeld 7. Speed Pizza, Sankt Augustin 8. NINAS Pizza & Bistro, Dresden 9. Pizzeria Portofino, Duisburg 10. Monaco Pizza Express, Viersen

Die Top 3 Lieferservices der Kategorie Burger in Deutschland: 1. Burger2you, Dortmund 2. Devil Burger, Berlin 3. Burgerzimmer, Berlin

Die Top 3 Lieferservices der Kategorie Pizza in Deutschland: 1. Pizzeria Don Camillo, Marl 2. Pizza Taxi Das Originale, Moers 3. Pizzeria Toscana, Langenfeld (Rheinland)

Die Top 3 Lieferservices der Kategorie Sushi in Deutschland: 1. Miyaki Sushi Lounge, Berlin 2. Funa Sushi, Berlin 3. McJAP Sushi, Frankfurt am Main

Die Top 3 Lieferservices der Kategorie Newcomer in Deutschland: 1. Pizza Dream, Essen 2. Bobby's Pizza, Würzburg 3. Pizza Anasito, Köln

Eine Übersicht aller Lieferheld Award-Träger ist hier zu finden: http://www.lieferheld.de/award/

Über Lieferheld:

Lieferheld ist eine der größten Online-Bestellplattformen für Essen in Deutschland. Auf www.lieferheld.de oder per App können Kunden bei nahezu 16.000 Partner-Restaurants und großen Gastronomieketten Essen verschiedenster Cuisines bestellen. So bekommt jeder sein Lieblingsessen geliefert. Einfach Adresse eingeben, Lieferservice in der Nähe aussuchen und Lieblingsessen wählen. Die Bestellung wird direkt an das Restaurant übermittelt und bar bei Lieferung oder bequem per PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung bezahlt. Lieferheld wurde 2010 gegründet und ist eine Marke der Delivery Hero Germany GmbH. Seit 2011 ist das Unternehmen Teil der Delivery Hero SE, einem globalen Netzwerk beliebter Lieferservice-Plattformen. Weltweit beschäftigt es rund 21.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern. Firmensitz ist Berlin Mitte. Weitere Informationen finden Sie auf www.lieferheld.de.

