Seitenstark e.V.

Guter Start ins Internet für Kinder: Alles neu auf seitenstark.de

Köln (ots)

Schon seit 15 Jahren finden Kinder mit "Seitenstark", dem Zusammenschluss von über 50 Kinderinternetseiten, attraktive Online-Angebote im Web.

Zu Jahresbeginn präsentiert Seitenstark sich und die multimedialen Angebote der Kinderwebseiten im modernen, neuen Design und für alle Endgeräte optimiert. Ob auf dem PC, dem Tablet oder Smartphone - Kinder finden über die neue seitenstark.de schnell und leicht Zugang zu vielen geprüften Kinderseiten.

Die "Themenwelt" gibt den Kindern schnell einen guten Überblick und führt sie auf direktem Weg zu den Spielen, Filmen, Audios, den Lern- und Mitmachangeboten der seitenstarken Kinderseiten. Ganz neu ist ein moderiertes Kinderforum zum sicheren Austausch. Hier können Kinder Fragen stellen und miteinander ins Gespräch kommen. Das "Thema der Woche" greift Themen aus der Welt der Kinder auf und weist damit den Weg zu weiterführenden Informationen auf den verschiedenen Kinderseiten. Der Menüpunkt "Internet" hält Angebote bereit, die Kinder auf ihre Erkundungen im Internet vorbereiten und Medienkompetenz fördern. Dazu gehören die "WWWas-Fragen", die Antworten auf alles geben, was Kinder immer schon zum Internet wissen wollten.

Für Erwachsene gibt es einen eigenen Bereich. Pädagogischen Fach- und Lehrkräften bieten "Multimediale Bildungsangebote" schnellen Zugang zu verschiedensten (Lern-)Angeboten, die sich für den Einsatz in der Grundschule, in den Klassen 5 bis 6 und in der außerschulischen Bildung eignen.

Der Relaunch konnte dank einer Förderung durch das Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) umgesetzt werden. Seitenstark steht seit November 2018 unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey.

Wer Seitenstark und die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für Schule und Bildung kennenlernen möchte, hat vom 19.-23. Februar auf der Bildungsmesse didacta in Köln die Gelegenheit dazu. Sie finden Seitenstark am Gemeinschaftsstand der Initiative "Gutes Aufwachsen mit Medien" in Halle 8.1, Stand D 028.

Pressekontakt:

Seitenstark e. V. Projektbüro, Birgit Brockerhoff

brockerhoff@seitenstark.de, Tel. 0221-222 08 263, www.seitenstark.de

Original-Content von: Seitenstark e.V., übermittelt durch news aktuell