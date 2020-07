Cordula Stratmann: "Wahrscheinlich war ich schon aufm Wickeltisch Humoristin und Therapeutin."

Gruner+Jahr, BARBARA

In der aktuellen Ausgabe der BARBARA (ab sofort im Handel) trifft Barbara Schöneberger Komikerin Cordula Stratmann. Vor ihrer TV-Karriere arbeitete Stratmann als Familientherapeutin. Zwei Berufe, für die sie einen gemeinsamen Nenner hat: Humor. Sie habe die Fähigkeit, alles was im Leben schiefläuft, auch von einer anderen Perspektive zu betrachten, erzählt sie. Und weil ihr das Therapeutendasein damals so gut gefiel, kehrte die 56-Jährige nach zwanzig Jahren Pause nun wieder zu diesen beruflichen Wurzeln zurück, hat eine eigene Praxis in Köln. "Im Moment gelingt es gut, meine beiden Berufe unter einen Hut zu kriegen - ich bin ja eh immer beides, wahrscheinlich war ich schon aufm Wickeltisch Humoristin und Therapeutin."

