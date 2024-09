Gedeon Richter Plc.

Gedeon Richter präsentiert eine Analyse zum Cannabiskonsum von Patienten mit Schizophrenie: eine neue medizinische Lösung für ein schwerwiegendes Problem verfügbar sein könnte

Eine neue psychiatrische Skala, die von Kollegen der Gedeon Richter Plc. in Zusammenarbeit mit Hochschulen entwickelt wurde, wurde ebenfalls auf der 37. ECNP-Konferenz vorgestellt.

Während der 37 Jahrestagung des European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), die vom 21. bis 24. September 2024 stattfand, wurden neue Analysen von Cariprazin-Studien von Gedeon Richter Plc vorgestellt. Zunächst einmal scheint Cariprazin eine wirksame Behandlungsoption für Patienten mit Schizophrenie und einer komorbiden Cannabiskonsumstörung zu sein, so eines der fünf auf dem Kongress vorgestellten Poster. Darüber hinaus wurde in einer von der Industrie gesponserten Sitzung eine neue transdiagnostische Skala zur Quantifizierung und Visualisierung der Symptomschwere von Patienten mit verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen vorgestellt, die vom medizinischen Team der Gedeon Richter Plc. und anerkannten Professoren entwickelt wurde.

Schizophrenie tritt häufig gemeinsam mit einer Cannabiskonsumstörung auf . Die verfügbaren antipsychotischen Behandlungen versagen jedoch häufig bei der Behandlung beider Störungen. In einem wissenschaftlichen Poster, das Gedeon Richter auf der ECNP in Mailand vorstellte, wurde Cariprazin als eine potenziell wirksame Behandlungsoption für Patienten mit Schizophrenie in der ersten Episode und komorbider Cannabiskonsumstörung vorgestellt. Dies geht aus den Ergebnissen einer sechsmonatigen Beobachtungsstudie hervor. Auf dem Kongress wurden außerdem vier weitere wissenschaftliche Poster von Gedeon Richter präsentiert, die sich mit der Rolle von Cariprazin bei der Behandlung von Schizophrenie befassen, z. B. mit der Wirksamkeit von Cariprazin bei Patienten, die Akathisie als Nebenwirkung entwickeln, oder mit den Auswirkungen der Funktionsfähigkeit auf das Rückfallrisiko bei Patienten, die mit Cariprazin im Vergleich zu Placebo behandelt werden. Cariprazin ist ein Antipsychotikum der 3rd Generation mit einem einzigartigen Rezeptorprofil und nachgewiesener Wirksamkeit bei Schizophrenie, einschließlich negativer Symptome.

Fehlende Biomarker in der Psychiatrie fordert valide und verlässliche Bewertungen der Psychopathologie bei allen psychischen Störungen, die einfach zu handhaben sind, eine Brücke zwischen Forschung und klinischer Versorgung schlagen und die Perspektiven von Klinikern und Patienten erfassen können. Das medizinische Team von Gedeon Richter hat dieses Problem erkannt und gemeinsam mit erfahrenen Psychiatrieprofessoren eine Skala entwickelt, um diese Herausforderung zu bewältigen. Die Verwendung dieser neuen transdiagnostischen Skala mit der Bezeichnung Transdiagnostic Global Impression - Psychopathology (TGI-P) könnte ZNS-Fachleuten und Psychologen helfen, die Symptome verschiedener psychiatrischer Erkrankungen schnell zu beurteilen und zu visualisieren. Während einer von der Industrie gesponserten Sitzung wurden dem Publikum die Details und die Benutzerfreundlichkeit des Tools vorgestellt.

