FINEST AUDIO SHOW kommt im November nach Dortmund und Hannover

Wuppertal (ots)

Nach dem gelungenen Auftakt der FINEST AUDIO SHOW in Neuss im vergangenen Juni stehen schon bald die nächsten beiden regionalen HiFi-Messen aus dem Portfolio der HIGH-END-Macher auf dem Programm. Bei der FINEST AUDIO SHOW Dortmund wird das TOP Tagungszentrum Dortmund am 5. und 6. November zum HiFi-Zentrum. Das Pendant für den norddeutschen Raum findet am 26. und 27. desselben Monats im HCC Hannover Congress Centrum statt. Die ersten Ausstelleranmeldungen zur Teilnahme an den beiden Regionalevents liegen dem Veranstalter HIGH END SOCIETY Service GmbH bereits vor und versprechen hochkarätige Audiovielfalt für ein breites Publikum.

Ob Audiophile, Technikfreaks oder Musikfans - das Format der FINEST AUDIO SHOW richtet sich gezielt an Endkonsument:innen. "Wie bei der HIGH END dreht sich bei unseren lokalen Veranstaltungen alles um die Leidenschaft für exzellenten Hörgenuss auf höchstem Niveau," sagt Stefan Dreischärf, Geschäftsführer der HIGH END SOCIETY Service GmbH. "Allerdings steht hier der Austausch mit denjenigen im Fokus, bei denen die hochwertige Audiotechnik tatsächlich zu Hause zum Einsatz kommt" Unterstützt werden die ausstellenden Unternehmen von regionalen Fachhandelspartnern. Sie verfügen über die Nähe zur Kundschaft und kennen sich bestens mit deren Bedürfnissen und Wünschen aus. Im Rahmen von regelmäßigen Vorführungen werden an beiden Veranstaltungstagen formvollendete Premiumgeräte präsentiert. Neben optischer Ästhetik, technischer Raffinesse und hochwertiger Verarbeitung warten sie mit ausgezeichneter Wiedergabequalität auf, durch die Musikhören zum akustischen Erlebniss wird. Die Produktpallette reicht von intelligenten Streaming-Lösungen über moderne Plattenspieler, klassische Röhrenverstärker, Kopfhörer und bewährte Zweikanaltechnologie.

Als Austragungsort wurden Locations gewählt, die einerseits optimale Bedingungen für Produktpräsentation in wohnraumähnlicher Atmosphäre bieten und andererseits durch ihre zentrale Lage ein großes Einzugsgebiet berücksichtigen. Mit verdunklungsfähigen, geschlossenen Tageslichträumen, einer modernen technischen Ausstattung und Barrierefreiheit erfüllen beide Veranstaltungszentren die Kriterien für eine erfolgreiche Publikumsmesse.

Für Abwechslung auf der FINEST AUDIO SHOW sorgt sowohl in Dortmund als auch in Hannover ein unterhaltsames Rahmenprogramm. Wer sein Wissen über Audiotechnik erweitern möchte, kann die während der Ausstellungen angebotenen Workshops mit Matthias Böde und des Vortragsprogramms HIGH END KOLLEG besuchen. Außerdem steht ein Stopp am TOP Tagungszentrum in Dortmund auf dem Fahrplan des bei LP-Fans beliebten VINYL BUS.

Die ausstellenden Firmen können sich mit ihren Produkten an der Initiative SOUNDSCLEVER beteiligen. Unter diesem Label stellen namhafte Firmen komplett spielfähige Audio-Systeme mit einer außergewöhnlichen Klangperformance zusammen, die maximal 5.000 Euro kosten dürfen. Ziel der Initiative der HIGH END SOCIETY ist es, auch Einsteiger an hochwertige Musikwiedergabe heranzuführen und für High-End-Produkte zu begeistern.

Sicherheit auf allen Ebenen

Damit Veranstaltungen unter Berücksichtigung des Infektionsschutzgesetzes erfolgreich durchgeführt werden können, trifft der Messeveranstalter die bestmöglichen Vorkehrungen zum Gesundheitsschutz aller Beteiligten. Die geltenden Vorgaben werden regelmäßig überprüft und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und den Betreibern unserer Locations aktualisiert.

