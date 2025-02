Karg-Stiftung

Netzwerke der Begabtenförderung weiter ausgebaut

Präsentation der Ergebnisse des Kooperationsprojekts Karg Campus Kita Saarland

Das Kooperationsprojekt Karg Campus Kita Saarland stärkt das bereits bestehende Netzwerk Begabtenförderung. Die ersten fünf Jahre sind entscheidend für die Entwicklung eines jeden Kindes, eine bestmögliche Förderung der Kinder durch qualifizierte Fachkräfte erhöht die Chance auf einen gelingenden Bildungsweg maßgeblich, unabhängig der Herkunftsfamilien. Der Wechsel in die Grundschule stellt für die meisten Kinder ein einschneidendes Erlebnis dar; wird der Übergang professionell begleitet, ist dies ein Gewinn für die Eltern, die neuen Lehrkräfte und vor allem für die Kinder. Durch das Projekt kann der Übergang von der Kita zur Grundschule besonders für hochbegabte Kinder künftig besser gestaltet werden.

Die drei Kooperationspartner, die Abteilung Fort- und Weiterbildung und die Beratungsstelle (Hoch-)Begabung im Bildungscampus Saarland, sowie die in Frankfurt am Main ansässige Karg-Stiftung stellen am 11.02.2025 in Saarbrücken das Projekt und seine Ergebnisse in einer Abschlusstagung vor.

Dennoch ist die Tagung nicht als Abschluss des gemeinsamen Engagements zu verstehen, im Gegenteil - die Teilnehmenden haben im Projekt wertvolle Impulse für ihre Netzwerkarbeit erhalten und können mit ihrem Wissen noch besser hochbegabte Kinder und Jugendliche auf ihrem Bildungsweg begleiten.

Die Keynote "Was darf ich wissen, was muss ich können? Übergänge begabungsgerecht gestalten" hält Petra Schreiber (Sachgebietsleitung Begabten- und Begabungsförderung, IQSH).

"Wir wollen unsere Bildungseinrichtungen weiter dabei unterstützen, Begabungen und Talente bei allen Kindern und Jugendlichen zu erkennen und gezielt zu fördern. Dafür stärken wir die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Beratungsstrukturen. Denn Begabungen gibt es überall - manchmal muss man nur zweimal hinsehen. Unser Ziel ist es, jedem Kind im Saarland die bestmöglichen Bedingungen zur Entfaltung seiner Potenziale zu bieten. Dazu gehört selbstverständlich auch die Förderung besonders begabter Kinder und Jugendlicher. Gerade unsere Kitas spielen in der frühen Förderung eine entscheidende Rolle. Der Karg-Stiftung danke ich für ihre langjährige und wertvolle Begleitung in der Begabungsförderung. Mein besonderer Dank gilt auch den engagierten Kolleginnen und Kollegen des Bildungscampus Saarland, die mit ihrer Arbeit entscheidend zum Erfolg des Projekts beigetragen haben.", so Ministerin Streichert-Clivot.

Die Karg-Stiftung begleitet das Saarland seit beinahe zwanzig Jahren mit ihrer Expertise in der Begabtenförderung. "Denn im Saarland wird Begabungsgerechtigkeit für alle großgeschrieben. Hier werden das Recht auf Bildung, die Entfaltung auch hoher Begabung und die Persönlichkeitsbildung Hochbegabter ernst genommen. Hier muss keine Begabung im Bildungssystem unerkannt und ungefördert mehr bleiben - gerade, wenn individuelle, kulturelle oder soziale Barrieren bestehen. In das leistungsfähige System der Begabtenförderung sind nun auch Kitas eingeschlossen. Denn das frühe Finden und Fördern ist wichtig, wenn der weitere Bildungsverlauf gelingen soll. Und nach Karg Campus Kita Saarland können nun auch die Übergänge in Schule für Hochbegabte funktionieren. Wir freuen uns, dass wir das Saarland dabei begleiten können, ein gerechteres Bildungssystem zu etablieren", sagt Dr. Ingmar Ahl, Vorstand Zweckerfüllung der Karg-Stiftung.

Projektpartner

"Jedes Kind hat ein Anrecht auf die seinen Potenzialen entsprechende Förderung. Nach wie vor hängt Bildungserfolg aber stark von der familiären Umgebung und den dort bestehenden Möglichkeiten ab. Eine durchgängige und inklusive Begabungs- und Begabtenförderung von der Kita bis zur Schule ist daher wichtiger denn je. Gute Begabungsförderung braucht dabei vor allem engagierte und begeisterungsfähige Menschen - also Menschen, die Kinder und Jugendliche im Entdecken und bei der Entfaltung ihrer Potenziale begleiten und über das dafür notwendige Wissen verfügen. Die Kolleg:innen, die die letzten Jahre intensiv in Karg Campus Kita Saarland gearbeitet haben, haben sich dieses Handwerkszeug angeeignet. Langfristig wollen wir Kitas an unterschiedlichen Standorten im Saarland als Partner auf Augenhöhe in unsere interdisziplinären und multiprofessionellen Netzwerke integrieren. Damit verstetigen wir die Begabungs- und Begabtenförderung im Saarland nachhaltig und entwickeln sie weiter", so Sandra Behrend, Leiterin der Beratungsstelle (Hoch-)Begabung Saarland.

Inhalt des Projekts

Die Qualifizierung der pädagogischen und psychologischen Fachkräfte im Erkennen und Fördern hochbegabter Kinder und Jugendlicher, um allen Kindern die ihren Potenzialen entsprechende Förderung unabhängig ihrer Herkunft zu ermöglichen. Aufbau von Netzwerkstrukturen unter Einbindung von Kita und Grundschulen.

Umsetzung

Die Karg-Stiftung hat gemeinsam mit den Kooperationspartnerinnen passgenaue Fortbildungsformate entwickelt. Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Netzwerkentwicklung sind die Hauptkomponenten der Karg Campus Projekte. Sie werden an die vorhandenen Strukturen individuell angepasst, um so eine bestmögliche Weiterentwicklung zu erzielen.

Projektphasen

Über drei Jahre (Juni 2021 - Dezember 2024) wurden Kitas an 5 Standorten im Saarland an das bereits bestehende institutionsübergreifende Netzwerk Begabtenförderung angeschlossen und zu Kompetenzzentren der frühpädagogischen Begabungs- und Begabtenförderung qualifiziert.

Der Fokus der ersten Phase (2021-2023) lag auf der Qualifizierung der Kitas, seit 2024 lag der Schwerpunkt auf dem Ausbau der Vernetzung mit Grundschulen, um einen begabungsförderlichen Übergang zu gestalten.

Abschlusstagung Karg Campus Kita Saarland

Zeit und Ort: 09:30 - 15:00 Uhr, Saarrondo, Saarbrücken

Auf der Veranstaltung werden, die aus Kitas und Grundschulen bestehenden Kompetenzteams Praxiseinblicke gewähren und vorstellen, wie Begabungs- und Begabtenförderung ganz konkret gelebt werden kann. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zum Austausch mit Akteur:innen des Netzwerks Begabtenförderung.

Abgerundet wird der Fachtag mit dem Keynote-Vortrag "Was darf ich wissen, was muss ich können? Den Übergang Kita Grundschule begabungsgerecht gestalten" von Petra Schreiber, Sachgebietsleitung Begabten- und Begabungsförderung am Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH).

Wie es weitergeht

Dank des Netzwerks Begabtenförderung, welches die Kompetenzteams auch weiterhin begleiten wird, steht die Vernetzung von Akteur:innen und die damit verbundene Verstetigung der Begabungs- und Begabtenförderung im Saarland weiterhin im Fokus.

"Die Errichtung des Bildungscampus Saarland (BCS) bietet hier vielfältige weitere Chancen der Vernetzung und Kooperation. Wir wirken dabei als 'Motor der pädagogischen Fachkräftebildung' im Saarland. Durch die Integration der Koordinierungsstelle Gemeinsames Lernen sowie der Landeszentrale für politische Bildung leistet der BCS zudem spezifische Beiträge zur Beratung und Unterstützung aller pädagogischen Fachkräfte," so Dr. Anika Limburg, Direktorin des Bildungscampus Saarland.

Kurzinfos zu Karg Campus Kita Saarland

Vertragsunterzeichnung: 09.03.2021

Kooperationspartner: Landesinstitut für Pädagogik u. Medien (LPM) , Beratungsstelle (Hoch-)Begabung Saarland, Karg-Stiftung

, Abschlusstagung: 11.02.2025, 10.00 - 15.00 Uhr, Saarrondo, Saarbrücken.

Ziel: Ausbau des begabungsfördernden Netzwerks Kita - Grundschule

Projekt-Standorte: Kita und Grundschulen

Kita Einöd / GS Homburg-Einöd, Homburg

Ev. Kita Saarlouis / GTGS Vogelsang, Saarlouis

Kinderland im Campus III / GS Gutberg, Saarwellingen

Kita Eschberg / GS Saarbrücken, Saarbrücken

Kita Biber / GTGS Rastpfuhl, Saarbrücken

Kosten: 300.000 EUR

Vertreter der Medien sind willkommen, es besteht die Möglichkeit, mit der Leiterin des Bildungscampus Saarland, Dr. Anika Limburg; dem Vorstand der Karg-Stiftung, Dr. Ingmar Ahl; den Projektverantwortlichen sowie den Kompetenzteams zu sprechen.

