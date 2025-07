Radio Bremen

Jörg Pilawa bei 3nach9 am 25. Juli: Karrierestart mit Peepshow

In der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 ist Moderator Jörg Pilawa mit seiner Schwester, der Filmproduzentin Annette Pilawa, zu Gast. Die beiden sprechen über ihre besondere Beziehung, ihren Werdegang in den Medien und den frühen Tod des Vaters. Zu sehen ist die aktuelle Ausgabe der dienstältesten Talkshow im deutschen Fernsehen am Freitag, den 25. Juli 2025 ab 22:00 Uhr.

Moderator Jörg Pilawa gehört zu den bekanntesten TV-Stars Deutschlands. Einen wichtigen Anteil an seinem Erfolg hat dabei seine Schwester, die Filmproduzentin Annette Pilawa. Mit ihr ist er in der neuesten Ausgabe der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 zu Gast. "Sie ist schon meine beste Freundin, meine engste Beraterin, meine größte Kritikerin. Sie kennt Sachen von mir, die sonst niemand kennt", so Jörg Pilawa im Gespräch mit Gastgeberin Judith Rakers.

In der diesen Freitag ausgestrahlten Sendung berichtet der 59-Jährige, wie seine gut ein Jahr ältere Schwester ihm einst die Tür zur Medienwelt öffnete. Letztlich sei er über sie bei Radio Schleswig-Holstein gelandet, wo er gleich am Morgen des ersten Praktikumstags überraschend den Auftrag erhielt, auf die Reeperbahn zu gehen. Dort sollte er O-Töne für einen Beitrag über die dortigen Peepshows sammeln. In Hamburg waren die Etablissements gerade verboten worden.

Pilawa erzählt, wie er als Anfang Zwanzigjähriger morgens um halb neun in einer Peepshow Interviews führte. "Die Damen dort hatten auch noch das Outfit von der Nacht an, nämlich so gut wie gar nichts." Die gesammelten O-Töne hätten der sehr kritischen Studioleiterin gefallen und wurden gesendet. "Also bin ich durch einen Zufall, durch die Peepshow beim Radio gelandet", so Pilawa.

Die enge Beziehung zwischen Jörg und Annette Pilawa hängt wohl auch mit der gemeinsamen Erfahrung zusammen, als Teenager den an einem Hirntumor erkrankten Vater jahrelang gepflegt und dann schließlich verloren zu haben. "Das schweißt dich zusammen", so Annette Pilawa. Doch erst im Alter würden sie diese Erfahrung thematisieren. "Damals, als mein Vater tot war, waren wir gar nicht in der Lage, darüber zu sprechen", erklärt Jörg Pilawa.

Mittlerweile sind die Geschwister genau in dem Alter, in dem ihr Vater starb. Da denkt man anders über das eigene Leben nach. Im vergangenen Jahr habe Jörg Pilawa anlässlich seines Geburtstags jedem seiner Kinder ein Maßband gegeben, dessen Einheiten die Lebensjahre symbolisierten. "Und da war der Tod meines Vaters genau an dem Strich, an meinem Geburtstag", so der Moderator bewegt. "Da ist mir auch noch mal klar geworden, dass es jetzt eigentlich für ihn vorbei war."

Jörg Pilawa bedauert, dass der Vater das, was aus seinen Kindern geworden sei, nicht mehr erlebt habe. "Wir machten damals gerade Abitur oder waren gerade mit der Schule fertig, aber alles andere hat er nicht mehr gesehen." Auf alle Fälle sind sich die Geschwister einig, dass sich ihr Vater sehr über das, was seine Kinder erreicht haben, gefreut hätte.

Weitere Gäste sind "Quizgott" Sebastian Jacoby, die Back-Influencerin Sally Özcan, die Psychotherapeutin Barbara Jost, der Schriftsteller und Musiker Heinz Strunk sowie der Pianist Louis Philippson.

Die vorab aufgezeichnete 3nach9-Ausgabe wird an diesem Freitag, den 25. Juli 2025 um 22:00 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen sowie in den Fernsehprogrammen von hr und WDR ausgestrahlt.

