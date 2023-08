Radio Bremen

Olaf Scholz und Giovanni di Lorenzo beim Sport: Radio Bremen-Talkshow "3nach9 - Best of: Geheimnisse und gute Laune" am Freitag, 11.8., im NDR/Radio Bremen-Fernsehen

Bremen (ots)

Seit fast 50 Jahren ist 3nach9 jetzt in Wohnzimmern zu Gast - noch sind aber nicht alle Geheimnisse gelüftet. Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo berichten im "3nach9 - Best of" exklusiv, wie es hinter den Kulissen von Deutschlands ältester Talkshow zugeht. Welche kulinarischen Köstlichkeiten benötigen beide unbedingt vor der Sendung? Warum wurden bei 3nach9 sogar mal Steine geworfen? Und was schätzen beide nach 13 gemeinsamen Jahren aneinander? Das erfahren die 3nach9-Zuschauerinnen und -Zuschauer in dieser Highlight-Sendung.

Sie dürfen sich auf Gespräche freuen mit Giovanni Zarrella, David Garrett und seiner Mutter Dove Bongartz, Andrea Petkovic oder Marie Versini, die in den Karl May-Verfilmungen der 1960er Jahre als Winnetous Schwester Nscho-tschi bekannt wurde. Außerdem dabei: Ferdinand von Schirach, Katarina Witt, Tim Raue, Sabine Christiansen, Klaus Meine und eine ganz besondere Sporteinheit mit Olaf Scholz.

